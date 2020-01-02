教育部長馬智禮辭職 坐官車上班 駕Myvi回家











（布城2日訊）教育部長馬智禮今日宣布辭去教育部長一職，並從明日（3日）生效。

馬智禮今午4時30分，在布城教育部作出這項宣布。他強調，他是在會見了首相敦馬哈迪之後，在聽取其勸告，並對政府及黨領導人的服從和紀律原則，以沉重的心情作出這項決定。

他是在教育部大堂外搭起的平台召開記者會，作出這項宣布，陪同召開記者會的包括教育部副部長張念群及秘書長拿督莫哈末賈查里。

在宣布辭職前，他用了近10分鐘的時間向媒體匯報2019年成績單。

為教部樹立明確方向

他坦言，在他領導教育部期間，他發現他被視為對引發許多危機，特別是在爪夷文、學校互網絡和學校免費早餐課題上。

“但是，我相信我已經為教育部樹立了明確的基礎和方向。它被組裝並整齊地嵌入了三個神聖的詞，即‘全民教育’。”

他說，他相信這個決定不是結束，而是一個新的開始，並堅信，如果不把人民的福祉作為主要重點，國家改革將永遠不會成功。

他表示感謝首相馬哈迪給予他20個月機會來領導教育部。這對作為教育家和學術家，這是一個偉大的禮物。

他也形容馬哈迪對他來說不只是國家領導人，也像個父親。

他也感謝土團黨、希盟與他同在，並表示他對黨和馬哈迪堅定的支持和忠誠。

掌教部1年8個月落實透明政策

馬智禮在記者會一開始對媒體表示，今天的情景讓他想起他在2018年5月初到教育部報到，第一天上班時的場景。

他在記述自己擔任教育部的1年8個月期間，教育部而有的措施都是透明的。

他強調，教育部是第一個在希盟執政百日公布部門改革報告，還有2018年6月至2019年的成績單。顯示教育部常常領先其他部門。

他說，如果說在他領導下的教育部想要留下的遺產，那就是透明度和公信力。

他說，教育部的其他措施包括修復了90%的破舊學校，同時在網絡上發布修復的進度，這是之前從未如此透明過。

“在特殊教育、B40家庭教育上都帶來意義，無關種族和背景，有上千名學生可以進入學校，甚至包括還沒有證件的學生。”

他說，教育部也進行了“大馬閱讀”計劃，為2030年大馬成為閱讀國鋪路。“這個閱讀計劃已經開始推展，我們可以在幾年就看到很大的改變。”

“我們也推行了多元評估，我們注重閱讀的元素，理解能力。”

“我們也減輕了教師負擔。對於老師來說，這就是為什麼教育部致力於減少無關的工作量，以便我們可以改善教學法的原因。教育法也將修訂，以允許我們的孩子完成高中畢業。”

馬智禮也強調，教育部還在國會里提呈修改1971年大專法令（AUKU），致力給予學術自由。

全力打擊貪污

“教育部也全力打擊貪污。要知道，有很多公司透過特定管道獲得合約，教育部成為反貪會的關注焦點，我們確保監督，展示我們對反貪污的決心。”

馬智禮也有信心，教育部在2020年的成就會更大，達到更大的教育改革。

“我們必須了解，教育改革不能一夜之內完成。例如數碼教育，要達到這個，就必須要有網路，我們之前的合約，有很多投訴，被壟斷，而且教師說很慢，教師沒有選擇，被逼用，但是後來我們取消這個方式，讓教師選擇，這樣我們才能注重工業革命。”

“除數字教育計劃外，教育部的2020年計劃還將重點關注教師、講師、行政人員和政策制定者，以提高學校和大學的質量。”

對於大學，馬智禮說，教育部將確保我國的大學可以在世界上更具競爭力，因此，我國的大學需要向世界上最好的大學學習。

他強調，教育部需要更加有效和主動。每個程序都必須基於“結果”。“當我領導教育部時，我總是歡迎‘公私合營’，因為我知道我們不能單獨實施該系統。”

馬智禮感謝首相給予20個月的時間去表現，去領導二合一的教育部門。

相信首相領導能力 拒回應辭職原因

在記者會上，馬智禮對僅允許提問的3道問題回應說，他相信馬哈迪作為國家領導人及有遠見的領袖，他知道甚麼才是對國家最有利的。

他說，作為一名忠心的黨員，他萬分感謝馬哈迪在他人生中給予他一個短暫又充滿意義的時光，讓他在教育部這個大家庭為國家付出努力。

無論如何，馬智禮沒有正面回應他辭職真正的原因，僅表示他對首相有堅定的信念。

駕邁薇離開教育部

他表示，他對首相抱持堅定的信念，特別是他在領導國家方面有見地的觀點。“我對他，對黨和國家的忠誠是無容置疑的。我相信他給我的勸告和建議都是以國家利益為主。無論我擔任什麼職位，我都會為國家效勞。”

馬智禮也並沒有為下一任接班人給予任何建議，但他表示希望在新的一年里，2020將是國家具有意義的一年。

馬智禮在記者會結束後，親自駕駛第二國產車邁薇離開布城教育部，並與媒體揮手道別。

擁華裔血統 被視為開明馬來學者

馬智禮于2018年3月加入土著团结党，在第14届大选中赢得新邦令金国会议席，跟著于2018年5月21日出任教育部长，直到周四宣布辞呈，任期约1年8个月，也是马哈迪内阁中首位出局的部长。

45歲的馬智禮來自柔佛新山，已婚，育有1子3女。參政前，他在國際伊斯蘭大學政治學系擔任助理教授，擁有英國杜倫大學政治系博士學位。

“馬智禮”也是他為自己取的中文名字，即自己“有智有禮”。

由於被視為開明馬來學者，加上擁有華裔血統，母親是華裔客家人，令他在初上任時被寄予厚望。

不過，較後發生多次未經足夠研究與諮詢便宣布的教育政策，甚至還因為飽受批評後發生U轉，導致人民對馬智禮信心大失，甚至還有民眾發起聯署，要求馬智禮辭職下台。

也是土團黨最高理事的馬智禮，在卸任教育部長後仍保留土團黨新邦令金區國會議員職。

馬智禮經典語錄及所宣布“經典”政策

1.2018年7月19日，馬智禮宣布從2019年開始落實黑校鞋政策，但教育部在民眾激烈反彈後宣將給予2年緩衝期，直到2021年才強制實行學生必須穿黑鞋黑襪上學。

2.為了讓下一代了解國家領袖曾“劫奪”國家和人民資產，宣布將把一個馬來西亞發展公司（1MDB）弊案列入歷史課本。

3.對非馬來人要求廢除政府大學種族固打製，馬智禮的回應是：“要談論廢除大學預科班固打製，除非土著在申請工作時，不會因為不會說華語而被拒絕！”

4.為了讓學生上游泳課學習游泳及求生技能，馬智禮於2018年11月21日呼籲酒店開放游泳池。

5.塑造書香社會是馬智禮作為部長的5年計劃，他於2018年12月15日建議在快餐店及油站設立“閱讀角落”，藉此提升人民的閱讀風氣。

6.2019年6月11日，馬智禮建議在校園種咖啡樹，讓學生了解本地最普遍的飲料——咖啡的原型咖啡果，並指很人其實也不曾看過咖啡樹。

7.為了讓學生吃好吃飽，也通過老師和學生一起用餐促進學生交流，並教導學生用餐禮儀，馬智禮於2019年8月宣布落實免費營養早餐計劃。

8.對華淡小國文課本介紹爪夷文風波，馬智禮認為，爪夷文就在人民的四周，就像鈔票也有爪夷文，學了不會變穆斯林，介紹爪夷文也不是伊斯蘭化或同化政策。

9.2018年7月15日，馬智禮表示，教育部將針對承認獨中統考進行全面研究，但在兌現這個競選宣言前必須優先考慮2個因素，即馬來文作為官方語言的重要性，以及承認統考會否影響人民的團結與和諧。