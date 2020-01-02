100人付台底錢3年未獲單位 買人民組屋被騙百萬





（吉隆坡2日訊）近100人通過支付“台底錢”向中介購買政府人民組屋及聯邦直轄區可負擔房屋，苦等3年未獲得單位才知道被騙，近100萬令吉血汗錢被捲走。更有人因為介紹朋友購買，而遭人追款及恐嚇。

其中7名受害者今日在甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任遊佳豪陪同下，召開記者會揭發這起騙局。

受害者黃女士說，她於2016年底，通過朋友介紹，認識一名自稱為亞力斯（Alex）的男子，對方聲稱只需支付“台底錢”就可以買到政府人民組屋及直轄區可負擔房屋。

她指出，因為便宜，她購買了3間政府人民組屋，之後還介紹不少朋友購買，從中賺取一些佣金。

只要成功介紹人買單位，黃女士即可每間賺取500令吉佣金，沒想到惹禍上身，中介捲款而逃，讓她必鬚麵對所有的購屋者，有者還出言恐嚇，若不還錢，要找人對付她，讓她害怕不已。

黃女士是房產代理，從事這份工作逾10年，但因為這起事件，讓她名譽掃地，無法繼續在這行業立足。

介紹朋友購買遭連累

她哽咽地說，她也是受害者，朋友知道她是無辜的，所以沒有為難她，但不認識她的人，要她承擔責任，歸還已支付的“台底錢”。

黃女士透露，她把所有“台底錢”交給亞力斯的母親，前後交了約90萬令吉，如今不知道要如何面對買者。

她指出，亞力斯在去年農曆新年後去世，她在葬禮上遇到這個房屋計劃的幕後首腦，對方是印裔，除了告訴她會接手一切，還要她放心，聲稱去年底就可以拿到房子。

黃女士於去年12月到她購買的單位查看，發現已有人居住，當下聯繫印裔首腦質問，對方謊稱吉隆坡市政局會叫現有的租戶搬走。

“他說，吉隆坡市政局會於10月聯絡我，叫我去簽約，簽約後就可以搬進去住，可是一等再等，仍未有人聯繫我。”

她說，她只需每月以124令吉租下政府的廉價組屋，一年後，即可以3萬5000令吉買下單位。

她指出，她今日站出來的目的，就是要告訴所有支付“台底錢”給她的人，她也是受害者，希望警方盡快逮捕印裔首腦，把錢歸還給他們。

她承認當初因為貪心，以為可以賺點佣金，沒想到連累朋友，如今淪落被人追款與恐嚇，讓她後悔不已。

介紹朋友購買被追款

受害者葉女士指出，她於2018年3月通過朋友認識亞力斯，後者向她介紹這個“好康頭”，她因此買了一間政府人民組屋，同時還介紹5名朋友購買政府人民組屋及直轄區可負擔房屋，前後交了20萬令吉的“台底錢”給亞力斯。

她說，她如今也跟黃女士一樣，被人追款，不過，有些朋友知道她也是受害者，沒有再追究。

她坦言，如果不是因為貪心，她不會被騙，還連累朋友，讓她過意不去。

中介稱首腦是政府官員

受害者之一的鄒女士說，她沒有購買，但介紹6名朋友買了6個單位，現在首腦捲款而逃，朋友要她賠錢，讓她不知如何是好。

她強調，所有的款項已交給亞力斯的母親，她分毫未拿，她是無辜的。

她透露，她跟亞力斯和亞力斯的母親是朋友關係，亞力斯告訴她，印裔首腦是政府官員，所以有辦法以便宜的價格拿到政府人民組屋及直轄區可負擔房屋。

此外，受害者告訴記者，有買者到吉隆坡市政局檢查，發現亞力斯提供給他們的文件都是偽造的。

不符資格購買付台底錢被騙

甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任遊佳豪說，甲洞行動黨這些年不斷收到有關人民組屋及可負擔房屋詐騙案的投訴，手法近乎一樣，知道不符合資格，以為可通過支付“台底錢”購買。

他說，3年前，他們曾跟反貪污委員會合作，搗破一宗在甲洞人民組屋的詐騙案，根據反貪會提供的資料，購買者竟然沒有人相信這是一個騙局，而且深信自己可以拿到房子。

他說，他們當時也有召開記者會，呼籲更多人站出來指證背後操縱的人士，但這些年來，都沒有人願意站出來指控，以致無法遏止這個不良風氣。

另外，甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局副主任賴俊權指出，吉隆坡市政局沒有出售政府人民組屋，而且市政局規定，政府廉價組屋不可以轉租他人，如果被發現有人通過“台底錢”出租或出售政府的廉價組屋，單位不但會被充公，還會被罰款，甚至坐牢。

“可負擔房屋，10年不可以出售，只能轉租給直屬親人，如妻子和孩子。”