馬智禮閃辭 讓路內閣改組







（吉隆坡2日訊）在509大選後即受委為教育部長的馬智禮，今日宣佈從明日起辭去教育部長職，讓各界震驚。

馬智禮感謝首相給予20個月的時間去表現，去領導二合一的教育部門。

他形容這對學術人員來說，是一份最好的禮物，讓他可以提出改革教育倡議和點子。

馬智禮在宣布辭職前，長篇大論的宣說他在任期間所落實的政策和成績單。

教育部也在現場派發在馬智禮領導下的2019年的教育部成績單，馬智禮說，教育部是領先其他部門最先發布希盟執政100天和1年成績。

馬智禮任教育部長期間，施行的多項政策中，一些“不受歡迎”並引發爭議。這包括明年政府學校學生穿黑校鞋、他捍衛保留大學預科班固打製的決定、華小和淡小強行推出的四年級3頁馬來課爪夷文單元等。

這使民眾對他的表現不佳，同時對他發表的爭議言論感到不滿。

在希盟政府執政100天時，默迪卡民調中心指出，教育部長馬智禮的滿意度只有50%。

去年隨著首相敦馬哈迪宣布，可能改組內閣後，《透視大馬》也進行了一項民調，讓讀者投票選出希望被撤換掉的內閣部長，結果馬智禮獲得1萬2034票高居榜首。

馬智禮今午4點半召開一項特別記者會，宣佈他辭去部長職。

教育部是在今早發出通知，邀請媒體採訪馬智禮今午4點半，在教育部召開的“特別記者會”。這場記者會是在布城的教育部6樓主要會議室舉行。

根據網媒《透視大馬》英文版引述知情人士報道，馬智禮今日在會晤首相馬哈迪後，才宣布辭職，以讓路馬哈迪對內閣進行改組。





有消息說，土團黨總秘書兼副外交部長拿督馬祖基將會取代馬智禮。不過，網媒《透視大馬》也引述消息透露，土著團結黨准備舉薦前部長慕斯達化入閣。慕斯達化也是日里國會議員，他離開巫統後，於去年10月宣布加入土團黨。

慕斯達化曾在馬哈迪擔任第四任首相，即1995到1999年期間服務。

據悉，首相敦馬哈迪將小部分進行內閣改組，將有數名部長被撤換。首相在去年11月也指出，他可能會改組內閣。

他當時說，一些閣員可能被撤換，但內閣改組不會有大更動，以免影嚮大馬明年11月主辦亞太經合組織峰會的準備工作。

針對內閣的改組，2名部長受詢時，紛紛表示已知悉有關傳聞，但無法確認進一步詳情。其中一人表示，“若有內閣改組，他們將是最後被通知的”。

消息向媒體透露，有關馬智禮下台無關爪夷課題。

《透視大馬》引述消息指出，在希望聯盟執政中央20個月，持續努力爭取民心期間，預計這名或在今日宣布辭呈的內閣部長，將有助開辟重組內閣之路。

據悉，馬智禮在今午已與首相馬哈迪會晤，較後才作出這項辭部長職的宣佈。

另一名消息人士向《透視大馬》說：“（馬智禮）這次的辭職開辟了內閣重組的道路”。

消息指將撤換2名副部長

另一方面，消息說，馬哈迪預料會在近期內宣佈內閣小改組，除了填補教育部長職，也會撤換2名副部長，以及填補已逝世的首相署副部長拿督威拉法力拉菲克留下空缺。

消息說，馬哈迪是以健康理由撤換2名副部長。2名可能被撤換的副部長可能是通訊及多媒體部副部長依丁沙茲裡和工程部副部長安努亞。

來自土團黨的依丁沙茲裡曾在去年11月因呼吸困難在議會廳內暈倒。而來自誠信黨的安努亞在去午10月因腦溢血入院治療。

消息指，這次內閣改組主要只是涉及土團黨，行動黨和公正黨應沒有影響。