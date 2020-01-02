延續85年前三角型屋頂特徵 光育新校舍料6月動工









（威南2日訊）將從威北瓜拉姆拉遷往峇都交灣的光育小學，校舍將延續85年前的三角型屋頂特徵，配合綠色和自然採光的設計，展現革新的校舍風格。新校舍建校費用需要1300萬令吉，建委會預訂今年6月動工，希望能在2022年建成開課。

由於光育小學是建在峇都交灣新興都會的中心點，故此建委會稱它是一所“未來的學校，學校的未來”；意即它是學生、老師、家長、社區和企業的學校，學校的未來是開心上學、專心教學、家長互動、永續經營和未來發展。

建委會今早在威南日新中學會議室召開記者會，發佈建委會成員和建校動向。光育小學新校舍包涵2棟教學樓、2棟時鐘樓、禮堂、食堂、圖書館、36間教室等。

盼2022年建成開課

建委會主席暨董事長拿督吳欽雄指出，瓜拉姆拉光育小學在1935年創校，至今85年。因為城市化的發展，光育和一些鄉區小學一樣，面對學生來源問題，近年更是每況愈下，目前學生人數僅有20多名，學生以友族居多，是檳州其中一所微型小學。

“董事會毅然決定遷校，將光育從小漁村遷到衛星市桂花城。因為如果不進行遷校，光育華小或將面臨關閉惡運，有負先賢創校苦心。”

建委會感到欣慰，在進行遷校計划時，獲得檳州政府獻出峇都交灣一塊6英畝校地。

“現階段準備提呈圖測，由於教育部要求建委會在2022年開課，時間非常緊湊，所以一切計划必須按時完成，包括工程与資金。”

他說，教育部副部長張念群已將200萬令吉撥款匯入董事會戶頭，其餘數目建委會需籌募，因此希望檳州政府能夠撥款，愛護華教的熱心人士、峇都交灣工業區的廠家們与發展商可以協助支持光育的籌款活動。

“新華小不會不建” 吳俊益促等首長公佈詳情

武吉淡汶區州議員暨建委會執行顧問吳俊益強調，希盟政府原本答應建在峇都交灣的新華小，不會因為光育小學的搬遷而“不見”，新華小不會在威南縣，檳州首長曹觀友不日將公佈詳情。

他說，張念群日前蒞臨峇都交灣時，本來是要宣佈一所全新的華小，但應董聯會和光育董事部要求，讓光育搬到峇都交灣，董事部也決定保留光育為半津貼學校，故此教育部只負責一半的建校費用。

建委會需籌500萬元

吳俊益說，聯邦政府撥給400萬令吉，檳州政府會幫忙找400萬令吉，剩下的500萬令吉需要建委會籌劃。

他說，建委會要在峇都交灣籌款，相信要找100萬令吉也找不到，故此這不是一項簡單任務。峇都交灣人口只有2900多，華裔佔30%。

“火炬跑是我的概念，從光育小學起跑，計劃跑一整年走入全威省39所華小，可能1個月跑1趟，每站舉行不同的節目和形式。”

“其實很多學校籌款都是同一批人，就如文明小學、敬群小學到威南日新中學都是看到李振興的臉孔，對象幾乎都一樣，大家出錢出到手軟。”

卡斯杜麗任建委會顧問

峇都交灣國會議員卡斯杜麗強調，她為自己被委任為建委會顧問感到光榮和高興，這也是她首次參與華校的建校工程。她表示將在建委會提呈申請撥款的信函後，才給予撥款。

建委會總務黃偉彰也在會上講解該會在未來1年內的計劃和活動。

出席者包括陳治中、王育璇、巫登有、檳威董聯會主席李添霖、檳威董聯會顧問許海明局紳、日新威南董事長拿督李振興。

捐獻建校基金的獎勵包括捐獻6萬令吉以上者，將以課室命名，課室命名牌尺寸為10寸x8寸，單一牌可以放不超過10個芳名。

可聯絡黃偉彰012-4258616、許萬展013-747 2688、陳順發012-5159771、蔡慶偉012-4956123。