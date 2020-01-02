董教總聯合聲明呈教部 經協調允6代表上樓提呈

（布城2日訊）董總、教總、華總、淡米爾基金會和CHILDS代表今午2時抵達教育部，呈交1228華團聯席會議聯合聲明。

教育部接待處職員原本只允許3名代表上樓提呈，但是經協調後允許6名代表上樓。

董總、教總、華總、淡米爾基金會和CHILDS代表是於下午約2時抵達教育部，並在教育部官員的安排下，與代教育總監哈比巴會面。

6名代表分別是董總主席陳大錦、教總主席拿督王超群、教總秘書長陳清順、華總副總秘書楊有為、淡米爾基金會主席迪魯和CHILDS代表阿魯目甘。

據報導，大馬司法及團結行動基金會（MAJU）顧問達祖丁原本預計也會出席，但是截至目前為止，未見他現身教育部。

原訂於去年12月28日召開的華團大會，較後因為警方申請庭令而無法如期召開，當天在在其他地方召開了由17個華團參與的“董總擴大委員會會議”，議決“促請政府俯順民意，取消在華淡小四年級馬來文課程綱要，納入爪夷字教學”。

達致4項議決

該會議達致4項議決，即一、堅決捍衛教育法令賦予董事會的主權，教育部在華淡小所推行的措施，董事會須擁有決策權；二、促請政府俯順民意，取消在華淡小四年級馬來文課程綱要，納入爪夷字教學；三、校園應反映多元文化，我們接受以多元文化交流方式介紹爪夷教學；和四、促請教育部長針對爪夷字課題，儘速與華教團體舉行對話會交流。

聯合發表聲明的團體包括董總、教總、華總、獨立大學有限公司、馬來西亞華校校友會聯合會總會、林連玉基金、馬來西亞留台校友會聯合總會、馬來西亞留華同學會、馬來西亞華人理事會、馬來西亞福建社團聯合會、馬來西亞廣東會館聯合會、馬來西亞客家公會聯合會、馬來西亞潮州公會聯合會、馬來西亞海南會館聯合會、馬來西亞廣西總會、馬來西亞青年團結運動總會及馬來西亞鄉親總團聯合會。