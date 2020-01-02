林吉祥：教部不應袖手旁觀 應查玻大種族關係考卷

（新山2日訊）行動黨元老林吉祥認為，教育部不應袖手旁觀，應全面調查馬來西亞玻璃市大學（UniMAP）的種族關係考卷，以探討教育機構中的種族關係課程，是在促進種族關係或惡化種族關係，並破壞國家建設，因為還有一些其他例子顯示，大學的考題對大馬的多元種族、語言和文化完全不敏感。

他說，雖然教育部已澄清，為了維護大學自治的原則，不對玻璃市大學的考卷內容負起責任。但他認為，如果大學和教育機構中的種族關係課程加劇並煽動種族間和宗教間的誤解、猜忌和仇恨，而不是促進寬容、信任和諒解，教育部就不能袖手旁觀。

降低社會互信

林吉祥也是依斯干達公主城國會議員，他今日發表文告指出，我們從過去19個月的經驗中吸取教訓，看到在互聯網和社交媒體上的謊言、假新聞和仇恨言論推波助瀾下，種族和宗教界線的兩極分化急劇上升，破壞了對民主規範和法治的尊重；加劇排他、仇恨和極端主義，降低了社會互信，導致我國陷入螺旋式惡性下滑的危機，走向失敗國家的道路。

“大馬必須向其他國家學習，因為日益加劇的兩極分化並不只是在這裡發生。嚴重的兩極分化最終只會導致大馬成為失敗國家，我們決不能去到這個階段。”

此外，他也贊同前高級公務員丹斯里阿爾維詹丹（Tan Sri Alwi Jantan）昨日發表《改變》主題2020年元旦詩歌裡的觀點，值得所有馬來西亞人深思。

“一位講師可以在製訂大學種族關係課的考卷時，讚揚傳教士扎基爾奈克（Zakir Naik）為穆斯林世界的偶像。他不是在促進而是破壞馬來西亞的種族關係，並且無法勝任任何一所大學的老師。”