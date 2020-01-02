5天砸4車鏡嫌犯身份確定 沒人投報警方治安隊無奈





（雙溪大年2日訊）5天連砸4車鏡的嫌犯身份被確定，無奈沒人報警，警方與治安隊皆束手無策。

該名嫌犯過去5天內連砸4輛車的車鏡，在治安隊不分晝夜追蹤下終於確定對方身份，不過警方基於沒有受害者報案，無法將嫌犯逮捕。

雙溪大年治安隊隊長許初俊昨晚在臉書揭發此事時感到無奈，他說，該隊在確定嫌犯身份後聯絡警方，多名便衣警員趕到嫌犯住家展開包抄行動，不過查案官基於沒有受害者報案而不批准逮捕行動。

“嫌犯被發現時躲在住家內，他犯案所使用的摩多也停在屋內，警員接到上頭的指示後惟有收隊。”

他說，嫌犯犯案的地點包括峇加三芭及老街場一帶，最新的一宗砸車鏡案發生在老街場小巴剎商業區，有路人以手機拍到事發經過。

“峇加三芭的砸車鏡案發生在12月26日下午，閉路電視清楚拍下嫌犯犯案的經過。”

他籲請公眾人士，尤其被砸車鏡的受害者挺身而出向警方報案，讓警方採取進一步的行動。

雙溪大年治安隊理事會副主席王文威指出，該名嫌犯從12月26日至30日一連5天，在雙溪大年一帶至少砸了4輛轎車車鏡。

他說，受害者事後向治安隊求助，該隊掌握可靠嫌犯的資料包括摩多車牌號碼後，積極展開巡邏工作。

“隊員們不惜犧牲時間和精神給於協助，當事人卻因為怕麻煩而拒絕報案，這對治安隊很不公平。”

他提醒公眾人士，不要將貴重財物尤其包包包括環保袋等放在顯眼處，避免成為砸車匪的目標。

