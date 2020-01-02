勞工宿舍 影響 交通治安 公巴峇眼居民憂心









（檳城2日訊）公巴峇眼將展開一項包含興建29層樓高勞工宿舍的發展項目，很多居民擔心勞工宿舍會帶來交通和治安等社會問題而提出反對。也有居民擔心反對勞工宿舍計劃，會導致1屋賠1屋的賠償方案告吹。

檳州漁民協會美湖支會主席拿督蔡瑞光、檳州漁民協會主席納茲里及檳城論壇代表邱思妮等人，昨午在公巴峇眼千歲宮旁舉行說明會，向受影響的約40多名村民講解此計劃可能對當地帶來的影響。

他們強調不反對發展，只是抗議該計劃包含興建外勞宿舍。

蔡瑞光說，據他了解，發展商將拆除公巴峇眼13英畝地段上的37間房子和1間神廟，以興建1棟29層樓擁有623個單位的勞工宿舍、1棟28層樓包括作為賠償用途的房屋，以及21層樓的出售房屋單位。

他強調，此說明會不是反對發展，而是拒絕會影響當地交通、治安等社區問題的外勞宿舍，尤其目前當地已面臨交通堵塞問題。

影響居民生計

檳州漁民協會公巴支會代表阿茲安說，若該房屋計劃是給當地居民他并不反對，但有外勞宿舍就是不行，因為當地沒工廠，居民也不多，突然有大批外勞住進村子，恐怕會衍生各种社會問題。

公巴漁民代表查卡里亞說，若有逾萬名外勞住進來，不只會影響居民生計，更可能殃及居民后代也失去工作機會。

“填海計劃已可能令漁民出不了海，社會問題又隨之而來，居民需要有所醒覺，最擔心是被外勞搶灘！”

居民擁選擇權

檳州漁民協會主席納茲里說，該會有義務讓居民知道這消息，因為受影響的包括了漁民。

“試想想，如果有萬名外勞住進來，居民的生活會如何受到影響，比如交通問題，居民平日已堵車1個小時多。”

他希望居民團結，避免最后是投資者得利，但選擇權還是在於居民。

擔憂不獲賠屋

其中一名受該計劃影響的60歲漁民說，基於擔憂不獲發展商賠屋，因此沒反對該計劃。

他說，當地共有37戶漁民，居民早在2015年就與發展商達成“1屋賠1屋”協議，內容包括賠償一間3房1廳的699平方呎房屋單位，附加泊車位和裝修。