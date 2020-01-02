《砂》爆料預付旅遊費 阿茲敏全家機票逾50萬元





（吉隆坡2日訊）《砂拉越報告》踢爆經濟事務部長拿督斯里阿茲敏一家人又乘坐馬航商務艙飛往日本，再飛往倫敦度假，單單機票開銷就50萬令吉。

這也《砂》繼之前揭露阿茲敏阿里拖欠超過30萬令吉旅費而遭旅行社起訴後，再爆出阿茲敏一家人飛外國渡假。不過，《砂拉越報告》指出，這50萬令吉已經預先支付了。

《砂拉越報告》在臉書上載兩張照片，即阿茲敏一家12口在東京迪斯尼樂園外的大合照，還有一張一家人坐在梯級休息時所拍攝的照片。

帖子上寫道：“《砂拉越報告》早前接獲舉報，經濟事務部長阿茲敏15名家人及隨從在12月21日從大馬飛往東京，乘坐馬航商務艙。”

“這些舉報似乎從‘幸運的游客’本身的社交媒體上證實了，他們上載了在日本歡樂假期的照片。”

《砂拉越報告》指出，他們之後也接獲通知，在年終日本家庭旅游後，阿茲敏一家人又訂了12張商務艙機票飛往倫敦，他們將在倫敦逗留至1月第一個星期末。

“單單機票預計花費了50萬令吉，已經預先支付，即便目前的法律訴訟還在進行中。”

許多網民也在帖子下留言，要求大馬反貪污委員會（SPRM）調查阿茲敏的資金來源，並指若單靠部長薪水，一家人不可能過上如此奢華的生活。

早前，與阿茲敏擁有長達20年商業關系的YHA旅行社起訴阿茲敏拖欠30萬令吉沒有支付，而阿茲敏較後也反起訴這家旅行社，指旅行社擁有人與公正黨主席拿督斯里安華關系密切，而且這兩名擁有人還是指控阿茲敏與他發生性關系的性愛短片男主角——哈茲阿茲的父母。