評估最佳療方 省時間金錢 全面腫瘤分析精準抗癌









（吉隆坡訊）過去10年，馬來西亞有超過10萬宗新的癌症確診病例，而數據不斷攀升中，從2008年的3萬2000宗新病例增長至2012年的3萬7000宗。

臨床腫瘤內科顧問柯文鳳醫生（Kua Voon Fong）指出，數據顯示，大馬男性最常見的癌症是大腸癌、肺癌及前列腺癌，而女性最常見癌症則是乳癌、大腸癌及子宮頸癌。

她說，根據國家登記局發布的“馬來西亞癌症生存研究”（Malaysian Study On Cancer Survival，MySCan），5年存活率較高的5大癌症分別是甲狀腺癌、前列腺癌、子宮癌、乳癌及大腸癌；5年存活率較低的癌症分別是胰腺癌、肺癌和肝癌。

她說，癌症治療的發展迅速，傳統的治療是手術、化療和放療，而近年來的革新治療有標靶治療和免疫治療。要治療癌症有很多選擇，這些治療胥視癌症的階段、類型、年齡和健康狀況而定。

“對醫生和病人來說，要決定最佳的治療方法是很困難的。通常，我們會建議病人在第一回接受結合治療，並以治療後的反應作為下一步該繼續、停止還是改變治療方式的根據。”

直接進入有效治療

“如果病人對治療沒有反應，我們建議病人重複相同的治療直到有反應，只是並非所有病人可以從這些治療中獲益，而且時間逐漸逝去。”

“我們需要有更好的途徑治療癌症及改善療效，而腫瘤分析提供了新的希望，雖然它不是藥物，但是卻可以輔助或為治療增值。腫瘤分析能夠提供更多有關癌患的腫瘤分子信息，協助我們更迅速、精準地對付癌症。”

她表示，在國家綜合癌症網絡（NCCN）或歐洲腫瘤醫學會（ESMO）所推薦的常規治療指南，癌症病人首先會接受治療A，如果治療A失敗，就根據秩序接受治療B、C。但是，經過腫瘤分析的話，可能顯示病人對治療A和B沒有反應，病人可以直接進入有效的治療C，從中節省時間、金錢，病人對治療也會感到更有信心。

了解腫瘤變化特性

她提到，目前市面上有各種不同的腫瘤分析，應選擇最全面分析的技術，通過深入了解腫瘤的特性提供針對性治療，以取得最成功的療效。

“有的腫瘤分析只進行脫氧核醣核酸（DNA）的分析，有的只針對某些常見癌症，例如乳癌、肺癌等進行分析，單一的分析可能會忽略了癌變的其他可能。”

她提醒，腫瘤是不正常的組織，其變化也是不尋常的，進行全面的腫瘤分析可以了解腫瘤變化的特性，這些訊息有助於選擇適合或最佳治療。

“通過腫瘤分析技術，我們得到許多癌症的訊息，我們也從中學習到這些癌症的特性，病人也因此認識了癌症，一同為找出最佳治療而努力。 ”

分析包括DNA蛋白RNA

提供個性化治療

Caris Life Sciences國際醫藥總監舒斯特醫生（Klaus Schuster）指出，全面的腫瘤分析包括DNA、核醣核酸（RNA）和蛋白的分析，醫生可以知道癌症的各種變化，從而提供更精準、個性化、最適合病人的治療。

他提到，Caris Molecular Intelligence分析技術平台是全面的腫瘤分析系統，能採用多種腫瘤分析技術來辨認各種類型的癌症。許多腫瘤分析只著重於DNA單一基因分析，其實，這只是癌症基因的“冰山一角”，要了解腫瘤特性就要深入地分析才行。

他說，全面腫瘤分析可以讓醫生知道癌症的“另一角”，並嘗試了解腫瘤組織、不同部位基因到底發生了什麼問題，這些分析包括了DNA、RNA和蛋白。

“也因為全面的腫瘤分析，醫生可根據病人的分析報告，識別幾乎所有的治療，包括標準、標靶、免疫、內分泌治療及有潛能的臨床試驗。”

“我舉例，乳癌患者的分析報告可識別超過100個有潛能的臨床試驗，這些試驗當中能夠提供患者可靠的選擇。”

他補充，通過腫瘤組織的分析，我們可以更精準地分辨和選擇最適合病人的抗癌治療方案，為患者提供成功率更高的癌症治療選項。

數據庫龐大

可出國尋治療方案

舒斯特醫生表示，腫瘤分析不僅能改善臨床治療成效，同時也能優化資源分配，避免不必要的治療、副作用和毒性。

“我們有龐大的內部和外部數據庫，通過腫瘤分析後，可從中尋找美國及海外可行的治療方案，包括臨床試驗、新穎的治療等，提供病人更多的選擇。”

“我們的分析經驗豐富，僅是內部數據庫，我們就有2至2萬5000個已接受相關治療和療效的病例，並且從2008年至今，已分析超過200萬人及整合超過16萬人的分子檔，數據不斷增加中。”

“這些數據庫是最好的證明，讓病人知道相關治療對哪些病人有效、治療後的跟進療效等。我們也可以從各種病例中得知治療的副作用，並提供醫生用藥指南，盡量避免使用高副作用的治療。通常，醫生會抽取病人的腫瘤組織後送往美國的試驗室進行全面腫瘤分析。 ”

讓患者負擔得起

盼腫瘤分析普遍化

馬來西亞及新加坡分公司醫藥總監兼Mundipharma東南亞醫藥部主任慕達扎醫生（Murtaza Qasuri）指出，馬來西亞約有10%至15%的腫瘤科醫生採用腫瘤分析技術，大多數是私人醫院的腫瘤科醫生，這主要是因為腫瘤分析所需的費用非人人能夠負擔所致。

“我認為，如果腫瘤分析的費用以不同的方式受到管制，相信其採用率會明顯地增加。”

定價的原則是什麼？他解釋，腫瘤分析是一種高科技，需要高度專業的工具和人員去操作、解讀和提供諮詢，這項技術的背後還涉及龐大的數據和資料收集，最終提供清晰的抗癌圖譜，加速治療選擇的決定，同時節省了時間和金錢。

“如果腫瘤分析日漸普遍化，相信患者所需花費的費用肯定會下降。 ”

請問專家 ：

送分析活檢組織不超過半年

◆問:多數人害怕侵入性的程序，如活檢，因此是否能把以往手術時的組織送檢？

◆答:舒斯特：癌症是一種多變及捉摸不定的組織，當癌患在接受治療的過程中，例如化療可能會激發癌細胞的變化，因此我們建議送往分析的活檢組織必須是新鮮的，而且不超過6個月，這樣做出的分析才能反映或貼近實際病情，並從中尋找最佳治療和療效。組織送檢後需要兩三週的時間取得分析報告。

◆答:柯文鳳：對於一些轉移性癌症，到底要抽取原位還是轉移的組織送檢，我們會與其他專科醫生，包括分析專員討論該怎麼做。

◆問:哪些病人最適合進行全面腫瘤分析？

◆答:克勞斯舒斯特：

~晚期癌患。

~沒有標準治療的罕見或侵略性癌症。

~尋求多元治療選擇的病人。

~第一線治療失敗後但具備多元治療選擇的病人。

~標準治療失效或沒有選擇的病人。

◆問:保險是否理賠腫瘤分析的費用？

◆答:克勞斯舒斯特：在美國，腫瘤分析的費用是可以得到保險理賠的，在一些歐洲國家，也有公共基金能夠根據案例給予相關的保險理賠，這是一種支援癌患的方法。

在馬來西亞，也有一些進行腫瘤分析的病人得到保險理賠，無論如何，我們可以提供病人向保險提出理賠的支援。