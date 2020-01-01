哈迪：抨警迫使華團大會取消 人權委會不捍衛伊斯蘭

（瓜拉登嘉樓1日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺指出，大馬人權委員會（SUHAKAM）批評警方申請庭令迫使董總召開的“華團聯席大會”被迫取消，有關言論已刺痛了穆斯林的心，因為這個組織不捍衛伊斯蘭。

他在文告中指出，大馬人權委員會雖然是在政黨及多個非政府組織的要求下成立，可是馬來西亞的民情不同於西方國家，我國所謂的自由及人權不能與西方國家的相提並論。

他指出，聯邦憲法表明伊斯蘭是聯邦宗教，雖然憲法保障宗教自由，可是也有界限需要遵守，確保多元社會的和諧。

“所謂的自由並不代表沒有界限，如果沒有界限，自由就會帶來破壞。”

他舉例說，政府不能以自由為名而允許人民搶劫及偷竊，因為所有宗教禁止這樣的行為。

他表示，政府各機構有本身的標準作業程序，尤其是負責維持國家安全及和平的單位，大馬人權委員會發表言論之前，應該對各單位的責任有所了解。

“不要愚弄別人，也不要忘記自己腳踩在馬來西亞國土，不是身處外國，如果生活在馬來西亞，思想卻被外國勢力所影響，這是非常不幸的事情。”

他說，那些被賦予權利使用母語的族群挑戰國語及爪夷文，行為得寸進尺，忘恩負義。

他認為，大馬人權委員會應該去認識誰才是真正的極端主義者。