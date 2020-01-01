彭商店招牌附爪夷文 70%業者遵從條例

（關丹、勞勿、文德甲1日訊）步入2020年，全彭商店業者都須遵從州政府的條例，在商店招牌與廣告牌附上爪夷文。

截至今日，關丹有大約70%商店招牌或廣告牌已附上爪夷文，其餘30%迄今仍未見動靜。彭亨州地方政府及房屋委員會主席拿督阿都拉欣日前在一項記者會上指出，許多華人商店都遵守指示，雖然有一些字體顯得細小及不明顯，反觀許多馬來商店並未遵守及積極處理。

適逢元旦假日，大多數商店也在休業當中，暫未見當局採取行動。

關丹市議會公關主任諾卡瑪華蒂今天通過WhatsApp回复記者詢問指出，當局還未展開取締和罰款行動，執法人員僅在巡邏時告誡尚未行動的商家。

她強調，當局將會針對沒有附上爪夷文字眼，或者文字體積過小以致無法看得清楚的商家。

“舊有的招牌，爪夷文可貼在任何空位，如果完全沒有位子則要更換一面新招牌；新招牌則須遵守爪夷字設置在招牌左上角，並與羅馬字體積同大。”

她說，所有商家在安裝爪夷文前必須先獲關丹市議會核准方可通過，以避免不符合標準的情況出現。

當局未採取取締行動

記者在關丹百利廣場勘察時，發現大部分商家都已為招牌加上爪夷文，當中還未遵守的商店多為巫裔開設的商店，如金飾店、服裝店等，也有少部分為華印裔商家。

拉菲茲阿布巴卡（二手衣批發商家，48歲）受訪說，若州政府不對違規者採取嚴厲行動，相信多數商家都會當作耳邊風而不予理會。

“嚴厲行動才顯示出政府有心做好一件事的決心，希望地方政府持續進行取締行動。”

勞勿縣議會主席拿督沙希說，勞勿縣議會開始實施廣告牌須寫上爪夷字的措施，今天起會對招牌沒有爪夷字的商家採取執法行動。

“縣議會執法人員將會不時進行檢查行動，廣告招牌沒有爪夷字的商家將會面對被罰款的懲罰。”

他說，招牌需有爪夷字是州政府的決定，商家應該遵重決定和遵守條列。

沙希拒絕透露今天多少商家被採取行動，他希望商家儘早在商店招牌上附上爪夷字。

淡馬魯麗南攝影中心業者王慶瑞說，州政府宣布全彭商用招牌需附加爪夷文政策後，為了避免遭執法到局對付，而他在一個月前已為招牌加上爪夷文字。

“由於我在一年前才更換新招牌，當時州政府還沒宣布這項政策，新招牌已沒有多餘的空間，惟有在招牌上端附加一片板，植入爪夷文字，約花費了200令吉。 ”

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