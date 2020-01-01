馬航機票大促銷 折扣高達35%

（吉隆坡1日訊）馬航將於明天起至1月20日推介新年機票大促銷，凡於促銷期間購買1月2日至12月31日期間國內或國際航班機票的乘客，將可享有高達35 %的折扣。

馬航今日發文告指出，促銷期間，吉隆坡飛檳城、浮羅交怡及新山的單程經濟艙票價從89令吉起，飛古晉單程經濟艙票價從129令吉起，飛亞庇單程經濟艙票價從179令吉起，飛泰國普吉島單程經濟艙票價從219令吉起，飛印尼雅加達單程經濟艙票價從229令吉起，而飛泰國曼谷單程經濟艙票價則從259令吉起。

此外，從吉隆坡往返印度金奈的經濟艙票價從899令吉起，往返印度科欽的經濟艙票價從699令吉起，往返中國上海的經濟艙票價從1199令吉起，往返韓國首爾的經濟艙票價僅1399令吉起，往返澳洲布里斯班的經濟艙票價從1599令吉起，往返印度科欽的經濟艙票價從699令吉起，往返英國倫敦的經濟艙票價從2899令吉起，以及往返紐西蘭奧克蘭的經濟艙票價從2999令吉起。

馬航也在促銷期間為乘客提供高達20%折扣的配套選項，讓乘客可額外獲得10公斤的行李托運，包括標準座位。

選購豪華配套的乘客，除了座位享有額外的腿部伸展空間，還可以使用機場貴賓室。

馬航指出，這次促銷也是配合2020年馬來西亞旅遊年所展開的其中一項活動，以吸引更多本地和外國遊客前來探索我國的美景與食物，並實現政府所放眼的3000萬遊客人次目標。