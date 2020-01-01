廚師創意年菜 金鼠魚生好看又美味













（吉隆坡1日訊）這年頭，要在年菜市場分一杯羹，菜餚除了要美味之外，還要給人創新的視覺享受。向來走創意菜路線的如意餐廳（Ruyi & Lyn），今年為了呼應鼠年主題，在魚生里融入“老鼠”元素，栩栩如生的立體金鼠，除了可以吃，更是令人賞心悅目。

這家餐館每年農曆新年，都會根據十二生肖來打造生肖造型的魚生，每年的成品都讓人驚嘆，今年也不例外。行政總廚兼合夥人何順文（James Ho)為了打造惟妙惟肖的“金數不清，撈不盡魚生”，可是絞盡腦汁。

他於日前在年菜試吃活動上接受媒體訪問時說，單單是老鼠造型，他便嘗試了很多次，是他炮製今年生肖主題魚生的最大挑戰。

從起初的可愛米奇老鼠，到最後的立體金鼠，整個過程可是費盡心思，可說是何順文的嘔心瀝血之作。聽到大家給予的好評，他覺得一切辛苦都值得。

炸老鼠粉取代脆餅

他說，因擔心立體老鼠會給人噁心的感覺，所以一開始做時是戰戰兢兢的，沒想到做出來的效果獲得大家的青睞，讓他開心又欣慰。

除了立體金鼠，這道金鼠魚生的另一個亮點就是它的配料，炸老鼠粉。何順文發揮創意，將一般撈生會放的脆餅，用老鼠粉取代。這個想法，讓人覺得不可思議。

他說，老鼠粉中有“鼠”字讓人聯想到“鼠年”，再加上沒有人試過，所以才決定用老鼠粉取代脆餅。

對於細節的部分，何順文非常講究。在把老鼠粉拿去曬乾之前，他使用了魚露做醃製，這麼一來，炸出來的老鼠粉除了脆口，還格外美味。

如意餐廳今年的新年年菜，除了“金數不清，撈不盡魚生”（168令吉），還有豆鼓糯米雞丸（28令吉）、蟹粉鵝肝燉蛋（每位68令吉）、燕窩蛋白雞翅（每位38令吉）、濃汁燜波士頓龍蝦拼蒜蓉鮮鮑（10粒438令吉）、雪梨剁椒蒸布袋星斑魚（268令吉）、煙鴨干貝醬炒年糕（38令吉）以及鯉魚豆沙年糕（2條88令吉）。

蟹粉鵝肝燉蛋，不論是色澤還是味道，有別於一般的日本餐廳的日式蒸蛋，比較偏黃，而且有濃濃的蟹肉和鹹蛋黃的香味，讓人停不下來一口一口的吃。

飯糰寓意家人團聚“團團圓圓，和和美美”，外形猶如飯糰的“豆鼓糯米雞丸”，是由雞肉、蠔乾和馬蹄打成肉丸做成的，然後用糯米包裹，再搭配醋和薑絲吃，口感層次豐富，又有新鮮感，值得一試的創意年菜。

另外，象徵“步步高升”的年糕，是逢年過節必吃的應節食品。今年，何順文打造了鯉魚造型的豆沙年糕，魚身裡放入了紅豆餡料，與帶點鹹味的椰汁和椰絲吃，搭配得恰到好處。

另一道新年年菜“燕窩蛋白雞翅”也非常考功夫，首先必須將雞翅去骨，放入燕窩及和炒過的蛋白，第一口咬下去，讓人有驚喜。再來，搭配冰菜一起吃，吃起來不油膩。