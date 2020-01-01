5部門160人檢舉14單位 扣87涉網騙中國人









（布城1日訊）2020年第一天，移民局便在全國展開逮捕非法外勞行動，並在雪蘭莪州蒲種一帶扣捕87名涉嫌參與網絡騙案的中國人。

被捕的中國人包括79名男子和8名女子，年齡介於21至36歲；此外，移民局也起獲6台電腦、33台手提電腦及203台手機。

移民局是在接獲民眾情報以及依據部門的情報，而於今日連同警方、國家銀行、民防部隊和通訊與多媒體機構，動員160人檢舉蒲種Setia Walk的5間豪華公寓單位及9間辦公樓。

移民局總監拿督凱魯在記者會上說，嫌犯被捕時，電腦熒幕上展示包括賭博在內的外匯與加密貨幣的投資計劃，因此懷疑正在進行網絡投資騙案。

電腦熒幕展示投資騙案

他說，根據電腦熒幕所展示的各種如何接觸以及讓客戶上鉤的技巧手冊，被取締的公寓單位懷疑也用作在職培訓用途，而網聊記錄也顯示客戶被騙及蒙受虧損。

“由於被捕者沒有旅遊證件，抵觸移民法令第6條文，因此會被扣留在武吉加里爾移民局扣留中心14天調查。”

他說，這些中國人是以旅客身份入境，卻濫用旅遊簽證。

凱魯表示，調查顯示，網絡詐騙的營運方式也從租用大型商廈，變成租用擁有完善網絡設施及手提電腦的豪華公寓單位。

“根據消息人士，被捕者昨日在公寓附近買了800張總值2萬4000令吉的手機用戶識別卡（SIM card）。”

他說，他們也發現參與網絡騙案者，為了在被遭突擊時便於逃逸，如今是分成小批式移動。

他說，目前還無法不確定被取締的公寓單位是否屬於同一集團，但所進行的活動與之前在賽城遭突擊的詐騙活動是一樣的。

凱魯說，據他所了解，有關活動已在當地進行了三四個月，根據當地居民，他們也被這些中國人的吵鬧騷擾。

去年11月，移民局在賽城逮捕680名懷疑參與網絡詐騙的中國人；霹靂州移民局也於去年12月先後逮捕涉及網絡詐騙活動的32名中國籍男女和一名本地男子，並於8天內的3起行動中逮捕137名中國籍男女。