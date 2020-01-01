峇都丁宜新巴剎 檔租調低盼販商遷入





（檳城1日訊）峇都丁宜新巴剎之前因檔口租金太高而導致小販不願遷入，造成相關巴剎至今仍處於“空城”狀態。檳島市政廳主席拿督尤端祥說，經過與承包商多次討論後，該巴剎的攤格租金已調低。

他說，該巴剎原有的攤格租金是介於每天22至30令吉，而新租金則是每天介於18至22令吉之間，租金數額是視相關攤格的空間大小來決定。

他希望當地小販盡快遷入峇都丁宜新巴剎營業。

尤端祥促小販遷入

該巴剎樓上除了禮堂之外，原本計劃還包括圖書館及會議室等，這些計劃是否會繼續執行，尤端祥說，相關計劃並沒有改變。

峇都丁宜巴剎的建築面積是2972平方米，樓上的禮堂是目前檳島北區內空間最大的禮堂，裡面設有3個羽球場。

巴剎的其他設施還包括擁有16個檔口的飲食中心、28個乾濕巴剎攤格、祈禱室、再循環中心及公廁。該巴剎範圍內還有74個停車格、44個摩多停放格與29個腳車停放格。

據了解，該巴剎也有計劃引進夜市集及餐車，以吸引更多消費者到該巴剎消費。

根據資料，檳島市政廳耗資900萬令吉興建峇都丁宜新巴剎，工程是在2014年8月動工，原訂2015年6月完工，後來因多項技術問題而幾度展延竣工期。

小販：月租過千是重擔

菜販祖力亞（49歲）說，峇都丁宜巴剎的地理位置較為偏僻，若小販攤格租金過高，例如1000至1300令吉之間，這對小販而言是很沉重的負擔。

他坦言，若攤格租金能維持在百多令吉左右，以當地目前的生意情況來看，他們還能勉強繳付。

他說，檳島市政廳和巴剎承包商代表自2個月前與當地小販會談後，至今毫無新進展。