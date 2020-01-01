商品即起運入才享免稅 邦咯島首日沒售免稅品









（實兆遠1日訊）今日正式成為大馬半島第四個免稅島的霹靂州邦咯島，竟然沒有免稅物品出售!

各媒体记者今早随著曼绒市议员黄丽娟前往邦咯岛了解首日成为免税岛的情况时，获悉没有免税物品出售的情况。

成西馬第四個免稅島

黃麗娟說，她曾就此情況諮詢關稅局，獲得的解釋是，由於在法律上，邦咯島是在2020年的1月1日才正式成為免稅島，也就是說，需從今日開始，一切運入邦咯島的商品，才能獲得免稅，因此若想要購買免稅的商品，還需等待數天。

“今日（1月1日)剛好是公共假期，政府部門沒有辦公，因此所有的免稅商品，需從1月2日開始，才會陸續的通過報關程序運進島內。”

黃麗娟帶領媒體記者，前往島上目前唯一一間屬於“免稅商品”，且已經營業的朱古力連鎖店了解情況時，發現店內售賣的所有朱古力食品都是沒有免稅的。

這間商店的店員受詢時說，該公司的上層還沒有最新的指示，而且店內的收銀系統也沒有更新，店內所有商品的標價也還沒有更改，因此可能還需要數天，甚至是更長的時間，才會有免稅的朱古力食品出售。

“據公司高層說，目前店內擺設的朱古力及存貨都不能以免稅價格出售，原因是這些都屬於徵稅的商品，因此目前店內的存貨都必需下架，等到免稅朱古力運抵後，才有免稅的朱古力出售。”

另外，記者也前往島上的一間711便利店了解情況，發現該店目前出售的所有物品價格，包括菸酒都還不是免稅價格。

店內的店員告知，該公司高層今天剛下指示，把店內的所有香煙下架，等到免稅香煙送抵後，就可以用免稅價格出售免稅的香煙了。

首3個月是“試跑期” 公眾需耐性應對

黃麗娟提到，政府當局把邦咯島列為免稅島的首三個月是“試跑期”，以便在這3個月內，不斷的調整及解決出現的問題，因此無論是島民、旅客、商家及官員等，都需有更大的耐性來應對出現的問題或突發情況。

她說，根據免稅島的條例，所有進入免稅島的物品皆屬免稅，因此無論是茶室或雜貨店等，出售的菸酒及其它有徵稅的物品，皆可以免稅價格售賣的。

黃麗娟提到，除了該間朱古力連鎖店已取得免稅商品專賣店的執照之外，還有另4間免稅商品專賣店也已取得相同的執照，而且會在短期內正式投入營業。

她也提到，邦咯免稅島可出售的免稅商品總數，大致上與浮羅交怡免稅島的情況一樣，包括每個人（包括嬰孩）只要在島上待超過48小時，就可以購買1瓶不超過1L的酒，1盒（12包）的香煙，還有其它相加起來，價值不超過500令吉的免稅商品。