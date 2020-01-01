金正恩新年送禮 放棄暫停核試承諾 近期推新戰略武器

（平壤、華盛頓1日訊）踏入新一年，朝鮮為美朝無核化談判劃下的死線已到。朝鮮執政勞動黨近日舉行第6屆五中全會，4天會議昨天結束，最高領導人金正恩在會上宣稱，朝鮮已經沒必要堅守暫停核試和洲際彈道導彈試射的承諾，近期將推出新的戰略武器。

金正恩批評美國在無核化談判的表現，指“美國目的是打出對話磋商招牌空口說白話，謀求政治外交利益的同時，繼續維持制裁來漸漸消耗並削弱我們的力量”，形容美方一邊滿口重彈對話老調，一邊進一步加強徹底窒息及扼殺朝鮮政治、軍事、經濟的挑釁陰謀，是強盜的雙重表態。

促美取消敵視政策

金正恩承認，朝鮮迫切需要對建設經濟有利的對外環境，但強調“絕不能為了華麗轉身而出賣至今視如生命的尊嚴”，又表示朝美較量已緊縮成為自力更生與制裁的對抗，警告美國的軍事政治威脅將沒完沒了，意味兩國將長期僵持。

在朝鮮半島局勢上，金正恩形容已到了更危險的嚴重階段，他指朝鮮為了建立朝美信任，率先停止核試及試射洲際彈道導彈、廢除核試場，但美國過去2年沒有做出相應的回應，更“數十次展開總統（特朗普）親口承諾的大大小小聯合軍演，把尖端戰爭裝備運到韓國…十多次（對朝鮮）採取單獨制裁措施”。

因此，金正恩指朝鮮再也沒有任何理由，單方面受制於美國沒有信守的公約，並表示“還要更加蓬勃推進戰略武器開發工作…我們不能只看眼前的經濟成果和福利而拋棄將來的安全，全世界不日目睹朝鮮即將擁有的新的戰略武器”。

在朝美關係未來發展方面，金正恩向美國提出三大要求，即取消敵視政策、改善關係、解決問題。他表示：“如果美國一味追求敵朝政策，朝鮮半島無核化就會徹底完蛋；我們不斷繼續大力推進確保國家安全必需先決的戰略武器開發工作，直到美國取消敵朝政策，在朝鮮半島建立持久鞏固的和平機制為止。”

美卿勸朝選擇和平

美國國務卿蓬佩奧指，金正恩違背對美國總統特朗普的承諾，令人失望，呼籲金正恩作正確決定，選擇和平繁榮而放棄衝突戰爭。不過，特朗普則稱與金正恩有“良好關係”，相信對方會恪守承諾。