踏入旅遊年 全國22入口迎遊客







（雪邦1日訊）“馬來西亞，亞洲魅力所在（Malaysia Truly Asia）”，2020年伊始，我國正式迎來旅遊年！為了迎接大馬旅遊年，旅遊部今日在國內各州22個主要入口處同步歡慶，以大馬的文化特色及熱情歡迎國內外遊客到來。

據悉，這22個主要入口處包括吉隆坡國際機場（KLIA）、吉隆坡第二國際機場（KLIA2）、玻璃市巴東勿剎移民局、關稅及檢疫大廈、吉打黑木山移民局、關稅及檢疫大廈、浮羅交怡國際機場、浮羅交怡瓜鎮（Kuah）碼頭、檳城國際機場、檳威大橋、怡保蘇丹阿茲蘭沙機場、雪州梳邦Skypark終站、吉隆坡中環廣場（KL Sentral）、森州波德申大紅花水上度假村、馬六甲國際機場、柔佛士乃國際機場、馬新第二通道的蘇丹阿布峇卡大廈、彭亨關丹蘇丹阿末沙機場、登嘉樓蘇丹馬慕機場、吉蘭丹蘭鬥班讓移民局、關稅及檢疫大廈、亞庇國際機場、納閩國際渡輪終站碼頭、砂拉越古晉國際機場和美里雙溪都九移民、關稅和檢疫大廈（汶萊大馬邊境）。

旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比今早出席於吉隆坡國際機場舉行的2020大馬旅遊年開幕儀式，並贈送圍巾和手禮予乘搭阿提哈德航空（Etihad Airways）從阿布達比飛抵我國的乘客。

他較後指出，無論是中央或州內各旅遊景點都已作好全面準備，一同為旅遊年努力。

他說，我國早已設下3000萬名遊客，及為國家帶來1000億令吉收入的目標，相信這對經濟發展帶來極大幫助。

“若國內外遊客能超出3000萬人，換言之，我國的收入也會超過1000億令吉。”

他也說，為了鼓勵更多中國及印度遊客到訪我國，在今日或明日會向內政部長丹斯里慕尤丁商討有關兩國簽證的事宜，並在短期內作出宣布。