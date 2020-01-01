僅2新生報讀一年級 4轉校生救文華小學







（亞羅士打1日訊）新學年今天正式開課！微型華小甘光暹文華小學近年來因少人報讀，校方唯有展開“求存”策略，成功錄取到轉校生來報讀。

文華小學今年新學年只有2名新生報讀一年級，但轉校生就有4人，全校學生有31人。至於與文華小學同區在方圓5公里內的甘光暹耕余小學及指南華小，則首度陷入沒有新生報讀窘境。

文華小學校長勞帶敏說，該校近年來一年級新生人數明顯下滑，從去年6人再減至2人。該校唯有設法鼓勵大型學校學生家長，將成績中下的孩子轉校來微小，以得到老師更多關注，也藉此讓該校可靠轉校生續命。

“我校師資不錯，學生也不多，所以老師們都能較更專注的教導學生。我在學校放長假時，積極向一些家長介紹我校的好環境和足夠師資，並順利獲得4名家長同意將孩子轉校。”

她指出，由於該區都僅剩老一輩居住，年輕人已搬到城鎮謀生，因此當地越來越少人報讀該校。

耕餘指南華小零新生

她說，校方還是盡量招收學生，同時也鼓勵在大小型小學就讀但成績中下的學生，不妨考慮轉到該校學習。

另外，今年面臨“零”新生報讀一年級的耕余小學及指南華小，全校學生人數分別只剩21人和11人。由於人數少於30人，兩校都須採取复級班模式上課。

耕余小學董事部也首次提供贈送校服、書包及現金300令吉的福利，來吸引家長送孩子到該校報讀，惟，至今仍無人問津。

吉北區象嶼益群華小有5名新生報讀，其中一名是華裔生。籠呀路大眾華小今年也迎來4名新人。

至於巴東得臘縣唯一華小即瓜拉尼浪高華小學，今年則迎來25名新生，華裔有4人，全校有105名學生，以友族學生居多。

本同茹嫩華小無華裔新生

本同茹嫩華小從去年起至今年新學年，都沒有華裔生報讀，今年有8名友族學生報讀一年級，全校共53人。

據了解，該校今年除了面對沒有華裔生報讀，新學年開課也面對2名老師分別榮休和調走，導致全校包括校長只剩9名教職員。

吉華小達共識 家長5日填爪夷字問卷

吉州各源流學校今日開課，據了解，州內華小已達致共識，將安排四年級家長於本月5日同一天，到學校填寫是否讓孩子接受爪夷字教學的問卷。

各華小校長在開學前都已接獲這問卷，並陸續在這期間通知家長。記者向華小四年級家長抽樣詢問時，他們都證實已接獲這通知。

值得關注的是，吉北區有幾所華小屬微型，一些則以友族學生佔多數，因此決定也需徵求友族家長的意見。