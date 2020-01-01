順利開唱全場爆滿 黃明志忘記倒數















（吉隆坡1日讯）盼了9年，黄明志终于回到大马吉隆坡开办万人演唱会，这场终极站的《4896 Final Call》经历波折但如期举行，还成功吸引了万多名观众前来撑场，看见几乎满场的画面，黄明志高呼“哇，爽”。

一直期盼能在吉隆坡举办大型演唱会的黄明志，原订在2010年在吉隆坡开唱，但因为被抗议而遭取消，9年后好不容易盼到在12月31日于亚通体育馆（Axiata Arena）举办万人跨年倒数演唱会，不料开唱前两个星期，主办单位以“合作无法达到共识”为由宣布取消，最后黄明志宣布由自己续办演唱会。成功开唱的他在个唱上尽显风骚，不仅爽唱“禁歌”，还不时吐槽星艺娱乐，“没有他们今晚无法那么成功”，他甚至自嘲：“今晚演唱会结束后，就要去打官司了”，说完后再次承诺会把所有盈利捐给慈善团体。

原订在晚上9时开场的倒数跨年演唱会，因为现场的安检非常严谨，导致场外大排长龙，形成演唱会延迟至9时30分才开始。随著全场肃立唱国歌后，黄明志以《4896》、《We are Gangster》掀开序幕，轻易的就炒热全场高昂气氛。创作过无数歌曲的他演唱《飙高音》时直呼好后悔创作这首歌，“这个太难唱了”，卖力唱完后他作势断气并睡在舞台上，最后由工作人员抬出去，“笑”果十足。

长达3小时的倒数跨年演唱会，黄明志唱完《泰国情歌》已过午夜12时，虽然来不及率领全场倒数，但全体出场大唱《Malaysia Boleh+Ali Ah Kao Dan Muthu》，充满热闹欢乐的气氛。结果跨年后观众不愿离场，2度喊安歌，巨大声量再次把黄明志唤出场，他最后以《不想上班》为演唱会画上句点。

爸媽龔柯允當嘉賓

黄明志演唱会除了邀请爸爸黄安熙和妈妈王光芳来担任表演嘉宾，王光芳还感谢全场观众一直给予黄明志的支持，“谢谢你让我儿子看见曙光”。他也邀请人妻龚柯允当嘉宾，黄明志爆料说他们已经偷偷拍完了《Nasi Lemak 1.0》 ，Karen打趣要跟他保持距离，笑称：“你得罪人多，我怕。”此外，二宫芽生也首度来马撑黄明志，成为其中一名表演嘉宾。另外，他也请了马大音乐系，在网络上曾翻唱他的《漂向北方》而受到外界关注的Fara Dolhadi合唱这首歌和《一起飙高音》。