衛生官元旦公假直搗食肆 捉煙客來真的



















（檳城1日訊）食肆禁煙令今日正式生效，就算是元旦公假，檳州衛生局執法也絕不手軟，今早兵分多路在檳威兩地突擊，多名煙客因在禁煙區抽煙而接到開年第一張“牛肉乾”！截至下午1時，執法員共發出19張罰單給違規的煙客。

在西南縣，檳州衛生局派出18名便衣執法員，到峇央峇魯巴剎及小販中心，以及附近一帶執法。

他們先在峇央峇魯巴剎及小販中心四處走動視察，不久後就發現一名60多歲華裔男子在吸煙，馬上開出第一張罰單。

檳威2地開出19罰單

據知，該名男子是小販中心的小販，當時坐在餐桌旁吸煙，馬上被眼尖的執法員發現，並上前出示證件及開罰單。

執法員隨後繼續在附近一帶的食肆、小販中心巡視，截至下午1時共開出3張罰單給違規煙民。

煙民被取締將被罰款250令吉，若在一個月內繳還，可減至150令吉；第二次違規，則必須繳付全額罰款，至於違規3次或以上，將被罰款350令吉。若置之不理，被控上法庭，煙民將面對最高1萬令吉罰款、監禁不超過2年或兩者兼施。

以為咖啡店外走廊不取締

在東北縣的大路後，執法員以步行方式突擊檢查食肆，一名在咖啡店外走廊餐桌旁吸煙的華裔男子遭取締，他聲稱不太清楚禁煙令，以為在咖啡店外走廊抽煙不會被取締。

該男子接到罰單時沒動怒，還很合作地簽名接下罰單。執法員向他講解為何會接罰單，他用國語對執法員說：“沒關係，我沒有生氣，我很開心……”，並表示會去繳罰。

他表示不太清楚禁煙條規，以為在咖啡店外抽煙不會被取締。當記者欲進一步訪問他時，他婉拒受訪。

衛生局官員說，大路後的咖啡店多數符合條規，僅一些咖啡店的禁煙告示牌太小。該局沒開出罰單，僅勸告業者更換合格的告示牌。

詢及如果確定民眾在禁區內吸煙，他說首先對方的香煙一定得點燃，執法員要目擊他吸煙方可開出罰單。

“如果煙客把香煙夾在手指上或叼在嘴裡但沒點燃，或點燃的香煙放在桌上煙灰缸，執法員也無權開出罰單。”

2煙客接罰單 坦言被抓很“丟臉”

（巴生1日訊）衛生部擴大食肆禁煙令政策全國今天正式執法，巴生縣衛生署在巴生武吉丁宜一帶的食肆和餐廳等地，展開向違例煙民的執法行動。結果在逾1小時內，就有2名煙客接獲250令吉的禁煙罰單。

巴生縣衛生署8名執法官員，從上午11至中午12時許之間執法。其中一名印尼籍煙客的同籍太太和華裔店主，雖向衛生局官員求情，但還是無奈接下罰單!

和友人一齊坐在咖啡座露天走廊抽煙的華裔煙客坦言，被抓很“丟臉”，懇求記者不要多拍，並叮囑照片和視頻要打朦面孔。

他表示，盡管知道今天是擴大食肆禁煙令的執法首日，但和友人聚會時一時忘了。他指本身幾十年來都習慣坐在餐廳非冷氣區的五腳基抽煙，結果一時不察踩中“地雷”。

首日派95人 森衛局3時段突擊食肆

（芙蓉1日訊）森州衛生局即日起將每日派員到餐飲店突擊，每天分早午晚3個時段執法，今早就率先派出95人的執法隊，兵分多路突擊餐飲店，單單是芙蓉市內就出動了65名執法員。

森州衛生局副局長莫哈末法益今日在記者會指出，森州衛生局截至2019年12月31日，在飲食場所禁煙令教育執法行動中，取締了1萬3721個食肆，並發出了3736張警告信（Notis Amaran）。

當中，有459張警告信是發給違規煙客，另有3097張警告信是發給沒有張貼禁煙告示的店主及業者，還有180張警告信則是發給沒有確保食客在食肆內停止吸煙的店主及業者。

芙蓉出動65人

他說，隨著禁煙令即日起正式落實，任何在餐飲店內吸煙的煙客一旦被逮，將面臨250令吉的罰單，若是第一次被罰，煙客可在罰單發出的一個月內到任何縣衛生局辦事處繳還，罰款可減少至150令吉。

“但第二次再犯則不會再獲得罰款折扣，必須繳付250令吉罰款，第三次或以上被取締則將被控上法庭。至於業者，則不管是否第一次被開罰，都將不會獲得罰款減免。”

他說，根據2004年煙草產品管制（PPKHT）11條文，沒有遵守規定的煙民，將可被帶上法庭，罪成可被罰不超過1萬令吉，或監禁不超過2年。

而根據2004年煙草產品管制條例12（a）條文，業者或店主若沒有張貼明顯的禁煙告示牌（40公分x50公分），則將可被罰款不超過3000令吉，或監禁不超過6個月；若無法確保顧客不抽煙，則將被罰款不超過5000令吉，或監禁不超過1年。

“森衛生局自11月起每星期進行突擊行動，12月初則每周2次行動，而12月23日起，我們每天進行突擊行動。”

執法員突擊威中35地點

（大山腳1日訊）食肆禁煙條例今日正式落實，衛生局執法人員今在威中約35個地點突擊。

執法人員告知，今突擊的地方，都是之前該局接到投訴的地方，遍布於柔府、阿兒瑪、才能園、峇東埔及詩布朗再也。

行動是從上午10時開始至晚上10時。截至中午時段，執法人員沒有發出罰單。

根據觀察，很多食客已經知道食肆內不可抽煙。食客陳漢榮（57歲）受詢時說，政府已經定下禁煙令，為了避免被罰款，民眾就必須守法。他認為，有關當局應該在公共場所設吸煙區。

食客許漢光和陳順光異口同聲說，有關當局執法是好事，可讓食客遠離二手煙。

另一名食客陳先生（60歲）說，本身已習慣抽煙，已經難戒掉，但是他認同禁煙令，本身也會守法。

他說，之前政府有大力宣傳關於食肆禁煙，社交媒體方面也不時有人發布禁煙的消息以作提醒，所以相信民眾已經知道不可在小販中心內抽煙。

玻政府擬配合執法單位 對付宗教場所渡輪碼頭煙客

（加央1日訊）玻州政府有意配合地方政府執法單位，發罰單對付在宗教場所及渡輪碼頭抽煙的煙客。

玻州衛生事務委員會主席鄭再安說，雖然州政府作出上述建議，但也必須與相關單位商議后才作出最后決策詳情、包括落實日期等。

“我們都知道宗教場所是信徒膜拜祈愿地方，需要清淨無染的環境，渡輪碼頭人潮也多，所以都應列為禁煙區。”

也是知知丁宜州議員的鄭再安今早陪同玻州旅游事務委員會主席哈斯麥莎出席在在巴東勿剎關口大廈舉行的“2020大馬旅游年”宣傳活動后向媒体說，州政府相信若落實上述建議，可協助減少煙民人數。

他透露，州政府尚未決定罰款數額，不過在碼頭范圍抽煙或被發現丟煙蒂的人士，最少罰款不低于30令吉，而所獲罰款也建議使用在境內的慈善公益用途。

鄭再安稱，若落實此項策略，希望人民能充當耳目，拍攝任何在禁煙區吸煙的人士，并將圖片傳給執法單位。

桌上有煙灰缸 嘛嘛檔業者接罰單

（芙蓉1日訊）店內禁止吸煙，桌上還放著煙灰缸，嘛嘛檔老板因沒有遵循禁煙令，結果遭森州衛生局執法隊開罰及充公煙灰缸！

這家在元旦日就因禁煙令而接罰單的嘛嘛檔位於芙蓉端姑慕納威路，盡管店內牆上都貼滿禁煙指示牌，且桌上地上也沒發現煙蒂，卻偏偏被執法組發後店內最後一張餐桌上有個小小的煙灰缸，里頭還裝有煙灰和煙蒂。

指顧客自備煙灰缸

盡管業者強調店內不允許吸煙，而有關煙灰缸是顧客“自備”，惟執法官員認為，不管有關煙灰缸是否屬於店家，但既然是在餐桌上被發現，里頭還有煙蒂，就證明有人在店內吸煙，因此必須開罰。

2020年1月1日，禁煙令正式嚴厲執行，不管是吸煙的顧客或是沒有遵循衛生部指令的商家，都一律要受罰。

森州衛生局副局長莫哈末法益今早也率領隊伍在芙蓉市內取締，突擊的首3家餐飲店中，就有2名業者因沒有遵循禁煙規定而接罰單。

其中一名業者的店內盡管在入口右上方就已貼有一張貼禁煙告示，但整間店內也就只有那唯一的一張禁煙指示牌，因此不符合衛生部的指令及規定。

莫哈末法益解釋，衛生部對於業者的要求，是必須把禁煙指示牌貼在顯眼處，而店面範圍越大，就得貼越多。

“我們要的是顧客隨處都可看到不準吸煙這幾個字，就算他們貼的指示牌未符合衛生部指定40公分乘50公分大小指令都無所謂，我們暫時都還能接受，惟整間店只貼一張禁煙指示牌並不恰當。”