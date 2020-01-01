檳跨年夜處處精彩 笑彈璀璨煙火迎2020











（檳城31日訊）全檳各處今晚喧鬧歡騰，多個地點尤其商場和酒店都主辦倒數跨年活動。當中數以千計民眾就聚集在葛尼百麗宮廣場，與新加坡經典鬼馬角色Phua Chu Kang的飾演者葛米星，在顆顆笑彈及璀璨煙火中喜迎2020年。

自Phua Chu Kang長壽劇於2007年劇終，2015年與新傳媒約滿後，葛米星就把生活重心轉向家庭，把更多時間放在即將上一年級的女兒身上，並從YouTube學習為家人下廚。他暫無打算回電視台，但選擇性接拍短劇及商演工作，也在近期當起早班電台節目主持。

久未來檳城的葛米星對此次在檳跨年興奮不已。但基於角色版權因素，葛米星今晚並未以Phua Chu Kang型象現身。

葛米星透露，以Phua Chu Kang形象演出，較以他個人型象演出，出場費為4至5倍。儘管未見熟悉的Phua Chu Kang型象，但其鬼馬本色絲毫不減。

現年54歲的葛米星不僅在台上以脫口秀、與觀眾互動玩遊戲時，逗得大家爆笑不斷。可別以為葛米星只有搞笑一面，他唱起《Better Man》及《Can't Help Falling in Love》等深情英文歌曲，也是讓大家聽得如痴如醉。

葛米星說，朋友沒都羨慕他到檳城跨年。他將捉緊這趟來檳的3天時間品嚐著名檳榔律煎蕊、炒粿條，還有國家元首早前曾蒞臨品嚐的新街哈米迪亞扁擔飯。

除了葛米星，葛尼百麗宮今晚倒數跨年活動的參演單位包括The Mans Dreamer樂隊、日本虛擬偶像“初音未來”。還有小丑與大家互動拍照，派發造型氣球。現場越夜越精彩，人潮到凌晨1時才散去。

除了葛尼百麗宮，合您廣場、海峽岸廣場、皇后灣廣場、也光大The TOP、愛情巷、柔府汽車城等地主辦倒數跨年活動。自入夜8時就陸續有歌手和樂隊呈獻精彩歌舞，陪伴大家倒數元旦。