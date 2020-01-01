敦馬赴獨立廣場與15萬人跨年 “前兩任首相致2020宏願失敗”















（吉隆坡31日讯）吉隆坡及布城约有12个地区举行跨年倒数活动，警方封锁隆市35个路段，并派出上千名警力维持交通秩序及治安。

在这12场同步于周二晚上举办的活动当中，又以在独立广场举办的2020年大马旅游年及圣诞节开放门户活动属最大型活动。

2020年元旦倒数庆典及圣诞节开放门户活动成功吸引逾15万名国内外民众出席，大家齐齐欢送2019年。

这项活动是由旅游、艺术及文化部、联邦直辖区部及通讯与多媒体部联办，主要是为了配合2020年大马旅游年，现场从早上10时至翌日凌晨12时30分备有一系列活动，包括食物售卖、餐车、游戏区和烟花表演等。

元旦倒数庆典是由首相敦马哈迪主持开幕礼，而副首相拿督斯里旺阿兹莎亦陪同在侧。

马哈迪说，国民在迎接2020年时难免有些失落，因为原订于2020年成为先进国的目标，却被第五任首相及第六任首相，以及其政府所采取的一些措施，造成我国未能达致先进宏愿国的目标。

他说，这是意料之外的事情，让国民蒙受损失，但他相信全民在2019年所付出的努力，将在2020年有所收获。

“政府知道，在2019年发生一些事，让人民不满，我们认同也对人民的声音保持敏感，并持续采取发展国家政策，这是今日政府的责任。”

“2020相当具有指标性，过去30年，我们推介了2020年宏愿，原本今年是要达到先进国目标，但因为第五及第六首相，及其政府所采取一些措施，导致宏愿无法达致，且须展延10年才有望达成。”