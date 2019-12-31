15萬人齊聚獨立廣場熱鬧倒數







（吉隆坡31日訊）跨過歲末迎來新的一年。2020年元旦倒數慶典及聖誕節開放門戶活動今晚在獨立廣場舉行，吸引15萬國內外民眾出席，齊齊歡送2019年。

這項活動由旅遊、藝術及文化部、直轄區部及通訊與多媒體部聯辦，配合2020年大馬旅遊年，現場從早上10時至翌日凌晨12時30分亦備有一系列活動，包括食物售賣處、餐車、遊戲區和煙花表演等。

元旦倒數慶典由首相敦馬哈迪主持開幕，與民共慶，副首相拿督斯里旺阿茲莎亦陪同在側。

這是馬來西亞首次通過旅遊、藝術及文化部發起的旅遊推廣活動，旨在促進各族人民的團結和了解，推廣旅遊和聖誕節等傳統節日。

旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比則出席主持聖誕節開放門戶活動。現場備有馬來西亞時間錦囊特別表演，從經典歌曲、搖滾樂、民謠、寶萊塢和K-POP流行歌曲，向民眾展現大馬音樂的演變。

莫哈末丁可達比說，通過2020年大馬旅遊年計劃，我國放眼吸引3000萬外國遊客和達致1000億令吉的旅遊收入。

為了實現有關願景，政府在全國范圍內準備929名旅遊警察，確保公共安全和治安，為國內外遊客提供最佳服務。

另外，大馬將在2020年通過公共和私人合作夥伴關係舉辦逾100多場活動，以期成為主要的旅遊景點，包括馬來西亞公開賽、彩船節（Regatta Lepa）、原住民和土著國際藝術節、喬治市慶典和國際會議如亞太經濟合作組織（APEC）等。

踏入午夜倒數時刻，除了燃放煙花之外，現場還有長達10分鐘的空中燈光秀，展示馬來傳統風箏、榴槤和三輪車圖形，迎接2020年。

隆市及布城今晚有12個地區舉行跨年倒數活動，警方封鎖隆市35個路段，並派出上千名警力維持交通秩序及治安。其中，在獨立廣場進行的2020年大馬旅遊年及聖誕節開放門戶活動是最大型的活動。