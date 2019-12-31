洛曼向總檢察長發律師信 籲揭男男性愛短片調查進度

（吉隆坡31日訊）巫統最高理事洛曼阿當繼續追擊經濟部長拿督斯里阿茲敏否認涉及的“男男性愛短片”事件，並向總檢察長湯米湯姆斯發出律師信，要求後者交代有關性短片的調查進度。

《當今大馬》一則報導指出，洛曼是於周二下午在律師及支持者的陪同下，前往位於布城的總檢察署，把律師信移交給總檢察署官員。

過後，洛曼在記者會上披露，自他於6月11日報案要求警方徹查疑似經濟部長阿茲敏和時任山都旺公青團長哈茲阿茲的性愛短片後，迄今已近6個月，鑒定報告尚未出爐。

“全國刑事調查總監胡西爾一個月前透露，警方已把涉案短片送往美國一家大學附屬機構，以確定短片真偽和主角身份。”

接著，洛曼也說，警方不會公開這份報告，那是因為某政府高層人物作出阻攔，所以不會有任何提控行動。

“基於上述原因，我決定發函給湯米湯姆斯，限時他在7天內交代，否則將通過律師採取法律行動。”

今年6月11日淩晨，有人在創立冒名WhatsApp群組後，向多名記者和公正黨領袖散播3支性愛短片及一些文件照片，指控阿茲敏涉嫌貪腐和同性性行為。

翌日淩晨，時任砂拉越山都旺公青團長哈茲通過面子書視頻自認是性短片主角之一，並指控片中另一主角就是阿茲敏。不過，阿茲敏較後駁斥相關性短片具誹謗性，並放話將通過一切法律途徑把污衊者揪出來。

全國總警長阿都哈密7月18日指出，警方已接獲大馬網路安全機構的分析報告，當中有兩項結論，即上述短片屬實成分很高，以及臉部辨識不成功，無法確定短片中人就是阿茲敏。

11月20日，全國刑事調查總監胡西爾（Huzir Mohamed）披露，他們已把涉案短片送往美國一家大學附屬機構，以確定短片的真偽和短片主角的身份，而且“非常肯定”會在年底前拿到報告。

洛曼之前曾積極追擊此案，並先後把短片送交印尼和英國專家鑒定，後來，他還根據印尼鑒定報告指控片中主角就是阿茲敏及哈茲阿茲。此外，他也曾把英國鑒定報道交給警方助查。