首相：大馬2020難成先進國 “放眼2030達成目標”

（布城31日訊）首相敦馬哈迪坦言，大馬無法成功在2020年達成先進國的目標，但大馬將放眼在2030年達成這個目標，而他也希望人民能勤奮及堅持學習，讓大馬人皆擁有高水平的知識，唯有如此，大馬未來才能成為強國，不需要向誰低頭。

他周二發表新年獻詞時提到，在剛過去的吉隆坡峰會，有幾個參與此峰會的國家過去其實面對了各種阻礙，但他們最終成功解決了問題，也成功讓國家變得先進。

“這不是自然發生的，而是意識到必須通過勤奮和堅持學習，建立高水平的知識，努力建立民族優勢的成果。”

“擁有高水平的知識，我們才能利用這一點，在各個領域建立國家的優勢。”

“只有成為一個強國，我們才是真正的獨立，我們不需要向誰低頭。”

“在我們親愛的國家，人民必須為了國家進步的持續性，團結一致，並建立民族的優勢。”

他也說，對於大馬人能再次和平、繁榮及自由的共同歡慶2020年新年，他感到無比感恩。

“2020年在我心中具有意義，當我第一次領導大馬的時候，政府定下2020宏願目標，將2020年定為我國達到先進國水平的年份。然而，過去這幾年，我們知道這個目標無法完全達成，因此我們準備了新的藍圖，也就是2030年共享繁榮宏願。”

“換句話說，我們已經將這個目標延續至2030年，我們相信，我們將會達成目標。”

他指出，在接下擔任政府的責任時，政府被賦予委托，因此政府不可以抱著對當前局勢“認命”的態度，卻沒有思考適合的策略和計劃來發展及使國家繁榮。

“舉個例子，當棕油價格現在達到最高水平時，政府感到高興及感恩，因為人民能從這次的價格上漲從獲得利潤，但與此同時政府也必須提醒享有利潤的人民，為日後節省及儲存，若棕油的價格沒有這麼高的時候。”

“此外，政府也通過旗下的機構將持續推介政策，確保人民除了參與其他領域，也能擴大他們在這個領域的收成。”

“簡單來說，我們必須繼續努力，而不是靠命運來提升自己。”

他也馬哈迪：雖然我國有幾個針對土著的條文，但這只是為了確保他們的生存（Kelangsungan），而不是為了否決或奪取其他人民的權益。，好讓國家進步，也讓自己進步。

“雖然我們沒有完全達到先進國的目標，但還有幾個先進國的特質是我們可以奉行的：勤奮、自律、照顧衛生、互相包容、互相尊重、有禮貌和擁有志向的價值觀，這些都是讓我們能與那些不進步及退步的人有所不同的特徵。”

“就讓我們放下差異，為我們的共同點而慶祝，2020年新年快樂。”

敦馬：法律條文涉土著

“非為剝奪他族權益”（主）

（布城31日訊）首相敦馬哈迪強調，政府從未想過要在法律上，根據宗教和種族來區分人民或外來者，他也希望人民明白，國家法律的部分條文涉及土著，並不代表政府有意剝奪其他族群的權益。

“雖然我們擁有幾個針對土著的條文，但這只是為了確保他們的生存（Kelangsungan），而不是為了否決或奪取其他人民的權益。”

“因此，我們發現國家財富不僅僅是由土著掌握，這也獲得共享，在很多情況下由其他種族掌握。”

“其他由主要民族掌控國家經濟及權力的的國家，難以明白這樣的情況。”

他說，大馬最近主辦了吉隆坡峰會，數名伊斯蘭國家領袖都出席了，並從策略及合作來討論提升伊斯蘭國家的經濟及發展。

“除了發展伊斯蘭國家，也讓它們不再依靠非伊斯蘭，包括仇視伊斯蘭的國家，政府也將吉隆坡峰會視為開拓新的關鍵領域的機會，這必須不只是造福穆斯林，還有信奉其他宗教的馬來西亞人。”

“吉隆坡峰會也是我們向其他伊斯蘭國家展示，我們如何能與其他宗教的信徒，在沒有嚴重爭執和沖突的情況下共同生活。”

“我們可能不知道，每一次我們舉辦國際大會，如吉隆坡峰會的時候，大馬其實已經向世界展示我們成功在多元情況之中和平生活。”

“我們從未想過要制定法律，根據宗教及種族來區分人民或外來者。”

此外，他強調，人民必須與時並進，包括跟上科技的腳步，才能在商業上成功並獲得高收入，若拒絕改變，就連自己的“飯碗”也會面對問題。

“我們已看到數碼科技的先進能如何改變商業及服務的糢式，那些明白這項改革的人士也已找到機會及收入，那些不肯改變的則已經失去生計。”

“政府將會通過已準備好及推介的計劃，持續協助人民面對新挑戰，而政府的希望是，人民能把握機會與政府一同提升自己，當他們成功的時候，政府和國家也能從他們的成功中受益。”

馬哈迪：雖然我國有幾個針對土著的條文，但這只是為了確保他們的生存（Kelangsungan），而不是為了否決或奪取其他人民的權益。