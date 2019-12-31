趁廖中萊巡視校園 拉青先鋒提四大訴求

（吉隆坡31日訊）在獲悉拉曼大學學院行政委員局主席拿督斯里廖中萊將巡視校園並順便到食堂（Canteen 1）吃榴槤及喝椰水後，拉大青年先鋒和參與拉大學生代表會選舉的候選人即刻趕到現場向廖中萊提出他們的四大訴求，並促其解決拉大一簍簍的問題。

拉大青年先鋒主席張敬恩在一篇文告中說，他們於今日下午與廖中萊見面時，向他反饋一系列的校園問題，同時就鬧得沸沸揚揚的學費調漲問題，再三向他確認，明年本地在籍和新生皆無需面對學費調漲。

“我們樂見作為管理層之一的他（廖中萊），終於願意聆聽來自學生的訴求，並且認真看待學費課題。”

他說，先鋒隊日前走訪校園宿舍，發現學生的居住環境非常不堪，反映出管理層嚴重失職。“我們也向他跟進校舍設施，他答應我們分階段落實提升校舍設施計劃。”

“當中包括網絡將會全面提升，洗衣機將會於明年3月與新承包商探討以較廉宜的價格提供服務；至於熱水器設施，則會持續與 Delta Pride商議。”

張敬恩說，校方明知FAFB過半的學生在西校園（West Campus）上課，但卻在東校園（ East Campus）設立投票站，顯示出校方不尊重學生一人一票的民主精神。因此，他們向廖中萊要求，為學生設立投票分站，以便能使整個投票過程更為便利。

“我們再三向他強調提高學生投票率的重要性，對此，他表示將會和學生事務處再商討

，我們希望能夠盡快得到他的好消息。”

另外，張敬恩說，青年先鋒在來臨的校園選舉與4名候選人達成共識，共同競選學生代表會，以落實校園自主，學生自治。

他呼籲全體大拉曼生於1月6日前往各自所屬的學院投下手中神聖的一票，以捍衛學生福利與權益。