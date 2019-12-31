助紓解收費站阻塞 加叻大道RFID繳路費

（文冬31日訊）加叻大道收費站全面已做好準備，裝置了無線射頻識別系統（RFID），從2020年1月1日起方便民眾繳付過路費。

加叻大道特許經營公司ANIH有限公司總營運長拿督聶法茲今日發表文告指出，在之前的試跑期間，加叻大道的文冬收費站和鵝嘜收費站，平均每天有5000個交易量，一旦真正實施，估計每天交易量大約增到1萬，這也將有助予改善這2個收費站的交通行駛更順暢。

試跑期間15萬駕駛者使用

他表示，該公司已提早作好準備，在2020年新的一年投入全新的運作糢式，駕駛人士除了可選擇一觸即通卡（Touch n Go）或精明器(Smart Tag），也可選擇使用最新的RFID系統；駕駛者使用此系統，可以更快捷地繳付過路費，紓解收費站的阻塞情況。

此外，他表示，加叻大道稱得上是全國最繁忙的大道，也是東海岸通往吉隆坡主要的大道，尤其佳節期間都出現大塞車。

“在2019年華人新年期間，每天使用吉隆坡至加叻大道的最高峰時段往來車輛增加到大約有15萬9010，車流量比平時的9萬1923輛，增加了高達73%。”

他說，根據該公司的紀錄，在RFID的試跑期間，截至2019年12月31日，總共有15萬1238駕駛者使用這新系統付過路費，可以預料未來會有更多人嚮應。

工程部從2020年1月起，在全國62大道收費站實施（RFID）付過路費，加叻大道是其中一個大道。