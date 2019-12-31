14中國人無證入境被控 無中文翻譯展2日過堂





（怡保31日訊）14名中國籍男女涉嫌無任何準證入境我國，今日被帶往怡保推事庭面控。怡保推事基於被告們不諳英文及馬來文，庭內也沒有中文通譯員，因此擇定案展1月2日過堂。

被告包括13名男子及1名女子，年齡介於23至50歲，他們分別是方平正（24歲）、竇金波（17歲）、雪勇進（35歲）、黃龍飛（19歲）、何燿輝（23歲）、鄒進培（28歲）、唐德忠（26歲）、曾碧花（50歲）、羅煦（27歲）、陳春燿（29歲）、杜鐘林（25歲）、賴英朗（31歲）、李彥良（26歲）、鄭子鋒。

根據控狀，14名被告被控於12月17日晚上9時30分，在拿乞一帶的民宅內，因不持任何合法準證逗留我國，因而抵觸1959/63年（2002年修訂）移民局法令第6（1）（C）條文（無持有任何證件入境我國）。

在此條文之下，一旦罪成，將會被罰款不超過一萬令吉，或是監禁不超過5年或兩者兼施，且可鞭笞不超過6下。

此案的副檢察司是瓦菲、阿迪娜及法哈娜，推事分別是烏瑪魯、阿菲菲及納比雅。被告的代表律師是慕海敏。

所有被告於今早11時15分左右被警方扣押至法庭時，皆扣上手銬及赤腳，他們在被押往扣留室的途中，面對媒體鏡頭雖全程低頭，不過其中一人突然口操廣東話向媒體爆粗，惡罵媒體追拍。

隨後，被告分批押往第一推事庭、第二推事庭及第三推事庭面控。