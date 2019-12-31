老千冒充“謝琪清”借錢 婦女被騙5000元

（芙蓉31日訊）老千亞沙國會議員謝琪清向選民“借錢”，聲稱遇劫案，錢包和身份證都被搶了。一名婦女信以為真，為“報恩”而將丈夫準備繳付出去的“材料錢”借給對方，結果被騙5000令吉。

來自武吉甲巴央區的王女士（59歲）申訴，上周日（29日）她接獲一通陌生來電，對方自稱是謝琪清，並指自己與友人在麻麻檔喝茶時，放在桌上的手機、錢包連帶身份證被搶走了，因此要求王女士刪除並勿再聯絡舊的聯絡號碼，便匆匆掛電。

稱被打搶 急需用錢

王女士掛斷通話後不以為然，隔天早上9時許，她在親戚位於亞沙的住家做客時，再次接到“謝琪清”的來電，對方聲稱要趕著將一張為數8000令吉的支票匯予其他人，卻礙於身份證被搶，無法順利完成手續，因此向王女士借8000令吉應急。

王女士今日在“正牌”謝琪清的陪同下召開記者會說，由於謝琪清多年來為她解決各種奇難雜癥，因此將他視為“恩人”，才會在接到求助來電時，二話不說地提供協助。

“我立即聯絡丈夫告知原委，他也借出5000令吉，這筆錢原本要繳付五金店的‘材料錢’，就這樣，我從亞沙騎摩多到拉務10哩拿了錢，又趕到芙蓉新城的銀行準備匯款。”

她憶述，對方通過第二個手機號碼，以即時通話應用程式WhatsApp發來一個銀行戶頭，要她將款項匯入了一個屬於“Chong Wai Kuen”的銀行戶頭。匯款後，王女士又再接到“謝琪清”的來電，要求再匯入剩下的3000令吉。

王女士已經沒錢，唯有向兒子籌錢，兒子反問“國會議員怎會問你借錢？”她的兒子於是聯絡老千，但對方拒絕接聽，王女士不久後聯絡上了真正的謝琪清，才得悉自己中了老千圈套。

王女士說，對方冒充謝琪清來電時，無論說話的聲音、口吻及語氣都和真人極像，因此她絲毫沒有察覺到破綻。

掌握雙方認識細節 老千“有預謀”詐騙

王女士報案時，聽查案官說，目前已有8個人針對同一個手機號碼及銀行戶頭作出投報，受害者包括印裔及巫裔，因此，王女士不排除老千是詐騙集團成員。

謝琪清在記者會透露，他於中午12時許接到王女士的來電，對方劈頭就問“Mr Cha，你很缺錢嗎？”，當了解事情原委後，雙方約在服務中心見面，並在下午5時許，一同前往警局報案。

處理過各種詐騙案的謝琪清強調，這是第一遭被他人盜用名義向選民借錢，他相信這是一宗“有預謀”的詐騙案，老千在幹案前已掌握王女士與自己的關系，同時糢仿自己的說話方式，讓人難以分辨，再利用王女士的同情心詐財。

“她（王女士）是我的選民，從我中選武吉甲巴央州議員就認識了，迄今有十多年，每次見面時都會叫她Aunty，而這些細節也被老千掌握了，從而變成騙人的伎倆。”

謝琪清認為，由於科技發達，他不排除老千利用先進科技竊取他人手機資料，包括通訊錄、聊天記錄等，再糢仿受害者的親人、好友，以期博取信任後再行騙。

此外，他也希望警方能夠針對老千的聯絡號碼010-430 3818、011-1965 2540及收款銀行戶頭持有人展開深入調查，以掌握詐騙分子的身份。