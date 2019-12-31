【新年獻詞】期待2020 更美好

（吉隆坡31日訊）民主行動黨秘書長兼峇眼國會議員林冠英說，2020年是決定新馬來西亞是否屬於全馬來西亞同胞以確保我們孩子美好未來的關鍵年。

他說，2020年是決定新馬來西亞是否全馬來西亞人，是否屬於無論城鄉、老少、男女，以確保我們孩子美好未來的關鍵一年。“樂觀期待2020年將比2019年更好，特別是中美貿易戰將獲得解決的良好前景。”

他今日在發表新年獻詞時說，有人因為受誤導、假新聞影響或缺乏實際進展而失望。很多人知道我們已經成功洗脫盜賊治國的污名，但是人們對我們的期待更高。

“行動黨及希盟領袖必須掃除這些障礙，願意聆聽全體大馬人的心聲，必須更努力的帶來民主與人權改革及取得人民渴望的經濟發展。這取決於3個關鍵因素就是經濟的情況、完成希盟大選宣言的承諾及支持在2020年11月亞太峰會後敦馬哈迪與拿督斯里安華的權力順利轉移。”

“我們必須將2020年定調為希望聯盟開始履行所有還未兌現之承諾的一年，以便消除民眾的疑慮。”

警惕極端主義抬頭

“我們必須時時警惕種族主義者和宗教極端主義者試圖東山再起，重新獲得他們先前因腐敗和經濟管理不當而失去的權力。

他們以非馬來人和非穆斯林為目標，意圖使用危險、具分裂和破壞性的方式，反對為多源流母語學校提供資助，甚至有人要求關閉這些母語學校。”

“他們抵制非穆斯林商品和生意、禁止非穆斯林擔任內閣部長、剝奪印裔和華裔的投票權、對非穆斯林的宗教習俗表示完全蔑視，並針對非穆斯林散布惡意謊言，純粹對方是非穆斯林。”

“我們必須選擇各種族團結與和睦相處，促進私營企業和投資多樣性的人才。只有經濟增長才能帶來更高質量的工作、更高的購買力、更好的醫療保健、公共交通和學校、良好的連接貫通，以及更少的貪污腐敗，並且能夠共享繁榮。讓我們專注於經濟並兌現可以減輕馬來西亞人生活成本的承諾吧！”

教總捍衛華教不退縮——教總主席王超群、

2019年結束了，但華教所面對的問題並沒有隨之消失。

舊有的華教問題還沒解決，新的問題又接踵而來。過去一年來發生的種種教育課題，包括大學預科班固打制、承認統考文憑的拖延、政府重提宏願學校計劃和數理英化政策、華淡小馬來文增設爪夷文單元，以及教育部批準大馬伊斯蘭宣教基金會到學校和高等學府傳教等事件，顯示政府依然無法走出單一源流教育思維和種族主義的框框，完全沒有展現改革應有的勇氣和魄力，不但違背了新馬來西亞強調全民平等、宗教和諧的理念，也讓我們深感華教的前路依然是崎嶇不平，困難重重。

尤其在華淡小爪夷字單元的課題上，教育部沒有理會華社的意見和要求，否定董事會的主權，讓華社深感不滿，因為此例一開，董事會的主權就蕩然無存，華教也因而出現缺口。

更讓人氣憤難平的是，為捍衛董事會主權而召開的華團聯席大會，不但遭別有居心者蓄意打壓和百般阻擾，也被警方以危害公共秩序安全為由，而向法庭申請庭令禁止召開。無論如何，盡管面對種族主義和單元政策的壓力和壓迫，教總捍衛華教的決心不會因此而退縮。

我們從來沒有反對任何族群的語言文字，包括爪夷字。但是政府在推行相關的語文教學措施時，必須尊重和顧及各族群的意願。因此，在無法取得民間認同的情況下，強硬推行爪夷字教學只會加劇民間和政府的對峙，不利國家的發展。為了國家的長遠利益，我們促請政府聽取民意，取消華淡小四年級馬來文課本納入爪夷字教學的措施，以化解當前的亂局。

勿政治化教育課題

教總促請政府採取行動制止那些動輒提出關閉多源流學校，並企圖挑起種族情緒，破壞國家團結的極端言行，同時拿出改革的誠意，重新制定一個符合我國多元種族、多元文化和多元宗教國情的教育政策，絕對不可以把教育課題政治化和種族化。與此同時，教總也呼籲全體華社必須堅守捍衛華教發展的使命，繼續給予董教總支持，以確保華教的永續發展。

希盟政權是騙來的—— 馬華署理總會長馬漢順

馬華署理總會長拿督馬漢順說，馬來西亞在兩年前的509大選迎來獨立61年後的第一次改朝換代，對國陣和馬華而言，這固然不是一件好事，但廣義地說，馬來西亞能夠在平和的氛圍下進行權力更迭，卻是值得慶幸的好事。

“不過，這樁好事的‘好’，僅僅在於政權的順利交替。在廣大人民心里，他們直接且強烈感受得到的，或許更多是希盟政府的言而無信；其第14屆大選宣言中的各項承諾究竟兌現了多少，人民心里有數。”

他在新年獻詞中說，2019年的年度漢字是“騙”，人民通過一個“騙”字痛苦地傳達了心聲，他們現在已清楚知道，希盟的政權是騙來的，“然而，希盟領袖會幡然醒悟，知錯改錯嗎？”

“就當下的政治氛圍觀之，答案是：不會。”

馬漢順說，作為一個有擔當的在野黨，馬華將不忘負起監督政府施政的主要職責，但也同時承諾將就事論事，絕不會犯下為了反對而反對的政治錯誤。“2020年，讓我們誠心祈福，但願馬來西亞風調雨順，明天會更好！”

盼政府解決分歧—— 中總總會長戴良業

（吉隆坡31日訊）馬來西亞中華總商會總會長丹斯里戴良業期盼政府在新的一年，能更積極正面回應舉國人民的期待，解決分歧，落實一個真正包容多元差異文化的社會。

他說，政府也應加速改革腳步，加強施政方面的彈性，打造親商利民的環境，促進國家經濟穩定成長，提升所有人民的生活水平。

他在其元旦獻詞中說，回顧過去一年，中總依然秉持使命，捍衛商家權益，同時積極向外拓展商機，且碩果累累。

“中總成功取得2021年第16屆世界華商大會的主辦權，屆時將吸引來自全球各地的商界翹楚來到馬來西亞。”

戴良業說，雖然管受到全球外圍因素影響，我國經濟在內需支撐下取得成長，不過，中國作為我國最大貿易夥伴，中美貿易戰的損害，將繼續影響我國的經濟成長，政府應投入更多精力刺激消費，活絡市場以推動經濟。

“為應對不斷變革的新局，工商界也應積極響應國家政策，與政府攜手，特別是中小型企業，更應主動採納新思維，包括在工業4.0作為國家未來關鍵成長引擎推動下，進行產業升級，朝向高價值、高科技及知識基礎的領域發展。”

他說，作為一個多元種族、宗教的社會，塑造包容及多元共存的社會，是馬來西亞全民極力維護的共同價值觀，也是國家繁榮發展的重要基石。

“告別2019年之際，我們也應告別一切惡性及分裂國民的政治炒作，排除一切破壞種族和諧、國民團結以及阻礙國家前進的絆腳石。”

落實包容性政策—— 華總會長吳添泉

（吉隆坡31日訊）華總會長丹斯里吳添泉說，2020年宏愿和2030年共享繁榮愿景都有一個共同點，即強調國民團結，通過包容性發展方案，成為團結、繁榮和有尊嚴的國家，這是可貴和可取之處。

他說，縱觀國家近來朝野政治紛亂，許多課題被別有居心者种族化、宗教化和政治化，煽動民情和扰亂民心，再加上國際客觀環境和國內主觀因素導致經濟生態裹足不前，民生議題不斷，讓人痛心疾首。

他在發表元旦獻詞時說，在強大民意下，國家改朝換代已經將近兩年，“新馬來西亞”讓人民充滿期待，華總希望政府加強聆听和貫徹民聲民意，加快步伐提振經濟和解決民生。

吳添泉說，華總希望主政者對30年來“宏愿政策”上出現的人為疏失、偏差、怠慢和失敗引以為戒，作出具体總檢討和反思反省，在政策上大刀闊斧，并以民為主，才能夠有效引領全民再征戰下一個十年。

陳大錦：理性溝通共享繁榮

（吉隆坡31日訊）董總主席陳大錦說，當今世界面臨百年未有大變局，恐怖主義、地區沖突、民粹主義等各種挑戰不斷，惟不同文化、不同文明必須秉持和而共生，走向對話與和平的正道，才是世界應有的願景。

他發表元旦獻詞時說，我國多元社會中不同利益群體有著各自訴求，同時各族社群依然存在分化，一味的利己主義，對偏執狹隘的訴求過度堅持，活在自身的同溫層，聽自身喜歡的語言，讓政客得以操弄族群情緒從中牟利。

他說，有鑒於此，我們主張開啟社會對話、理性溝通，共同攜手實現共享繁榮的目標。

他指出，2019年對董總來說可謂充滿挑戰、意義非凡的一年，董總和教總及華團攜手合作，同心協力回應眾多教育議題，亦展開了相當多有意義的活動計劃。

陳大錦說，世界各國莫不積極從事教育改革與創新，我國對教改的重視亦自不待言，教改必須放眼長遠，需要從政策和社會層面，共同創造有利的條件，絕對不能急功近利，求取立竿見影的效果。他提到，華教運動本來就是跨越族群、宗教的母語教育權利運動，自509大選政治變天後第一年，巫統與伊斯蘭黨結盟，保守勢力策動反撲，煽動草根社群的情緒，種種恣意妄行的事件層出不窮，至今猶是。

“多元文化是馬來西亞建國至今的珍貴資產，我們深信，捍衛多元文化，守護多元價值，才是新馬來西亞的出路，唯有持續交流對話，始能重新建立信任，鞏固社會和諧。”

陳大錦說，2019年3月開始，董總、教總、獨大共同發起的“華教新路向”系列活動如火如荼地展開。“華教新路向”因應時局變化和科技進步，開拓華教新論述，建構論述生產機制與對話平台，串連評論作者與社會各階層的進步人士，共同反省華教運動的出路，為華教運動累積思想資源。

他說，邁入庚子年新春佳節，謹以“和”字寓意和睦共處，讓我國各族文化能加強交流，俾能互相輝映，綻放異彩，猶如各族文化五彩繽紛的花朵在這片國土盛放，體現林連玉先生 “共存共榮，多姿多彩”的理想。

2020年具里程碑意義 白天期待中馬續合作

（八打靈再也31日訊）中國駐馬來西亞大使白天強調，2020年將是中馬兩國歷史上具有里程碑意義的一年，並期待中馬雙方未來能夠繼續竭誠合作，動員兩國人民的寶貴力量，深化互利友好合作，實現共享繁榮。

他表示，2020年對中國而言，要在這一年實現第一個百年奮鬥目標，在年底前徹底消除貧困，全面建成小康社會。“馬來西亞將在2020年作為主席國舉辦亞太經合組織會議，並開展‘2020馬來西亞旅游年’活動，讓世界的目光齊聚馬來西亞。”

他說，2020年還將是中馬文化旅游年，中馬雙方正規劃一系列活動，深化務實合作，增進兩國人民間的了解與交流。在這一年中，我們將有更多期待，需要付出更多努力，也會有更大收獲。中方將繼續同馬方攜手並進，努力實現互利共贏、共同發展的目標。

白天在發表元旦獻詞時說，過去的2019年，中國隆重慶祝了她的70周年華誕。中國經濟經受住了複雜的國內外形勢考驗，持續擴大開放力度，保持經濟高質量發展，優異的“成績單”再次給世界經濟注入了強大信心和動力。10月底中國共產黨召開19屆四中全會，第一次對中國特色社會主義制度和國家治理體系發展的歷史性成就、優勢進行了系統的經驗總結，推動“中國之治”走向制度化。他說，面對持續低迷的全球經濟，中國秉持互利共贏原則，成功舉辦第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇和第二屆中國國際進口博覽會，為構建開放型世界經濟做出了新的貢獻。面對全球化遭遇逆流、單邊主義與保護主義抬頭，中國堅定支持多邊主義，提出構建人類命運共同體理念，為破解全球治理赤字積極貢獻了中國智慧。

他說，2020年的帷幕已經拉開。展望未來，人類進入數據時代、智能時代，國際秩序、社會思潮、全球治理加速重塑，歷史將掀開嶄新的篇章。如何應對國際社會面臨的機遇和挑戰，首相敦馬哈迪不久前給出了馬來西亞的答案，即2020APEC的主題“激發人民潛能，共享繁榮未來”。這個答案和中方倡導的共建人類命運共同體不謀而合、異曲同工。他表示期待中馬兩國和世界各國一起，高舉多邊主義的火炬，驅散單邊主義的陰霾，為世界的和平安寧和各國的共同發展開辟出一片朗朗晴空。劉華才吁團結抗極端

（八打靈再也31日訊）民政黨全國主席拿督劉華才認為，我們這30年來高喊2020宏願已經徹底失敗，因此我們必須團結起來，向極端主義及種族主義說不，迎向一個更成熟更美好的馬來西亞。

他說，過去一年國家民主在倒退，種族主義不曾消退，煽動種族情緒依舊被有心政客當作武器，撈取政治資本及支持。

他在發表2020新年獻詞時說，過去一年從巫伊結盟、馬來人尊嚴大會、反對簽署《消除一切形式種族歧視國際公約》、爪夷文納入華淡小馬來文課本、各州地方政府、大專院校開始鼓勵使用爪夷文路牌及招牌、伊斯蘭宣教基金會獲準進入學校傳教、馬來組織入稟法庭挑戰華淡小法律地位，到玻璃市宗教司發動聯署關閉華淡小，伊斯蘭化及馬來民族主義日益成為趨勢，令人擔憂。

“國內近期發生種種事件，令人失望的是國家領導人無意撥亂反正，放任種族及宗教主義當道，若國家再繼續利用種族牌煽動人民情緒，分裂種族關系，我國就算到了2030年，別說‘共享繁榮願景’，就連2020宏願打造開放、包容、自由和穩定的社會目標，也不可能達成。”

胡棟強盼拚經濟救民

（檳城31日訊）檳州民政黨主席胡棟強希望在新的一年裡，希盟政府必須停止所有的政治內鬥，並把專注力放在全民的身上，包括應該全力發展國家經濟和提升小市民的生活，讓人民擺脫苦日子。

他發表2020年新年獻詞時說，紛紛擾擾的2019年已經成為過去，來到了2020年，我們祝願新的一年，我國不在出現政治惡鬥，而是舉國上下都一起把關注力來復興我國經濟，讓人民有好日子過！“2019年，我們看到在希盟執政下，出現不少極端的言論和主張，例如要求關閉所有的華校，他們還聲稱，華校阻礙了各族的團結，來到2020年，我們希望這些不負責任的言論和主張將會徹底消失，換來各族和諧相處的一面。”