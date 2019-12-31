最快今年中修正 企圖自殺料除罪化

（吉隆坡31日訊）首相署部長拿督劉偉強透露，政府最早可能會於2020年年中提出《刑事法典》修正案，以將企圖自殺定為非刑事罪。

“總檢察署正在草擬相關修正政策的文件，並會考量所有利益相關者的看法。”

他說，總檢察署在完成法案草擬書後，在提呈國會前，將先交給內閣定奪。

“我希望這項修正法案能於2020年年中落實。”

上週五，新加坡政府宣布修改有關自殺未遂的法律，並於1月1日起將企圖自殺定為非刑事罪，這也是新加坡國會於5月通過的刑法改革的一部分。

劉偉強說，總檢察署所檢討的刑事法條文包括309條（自殺未遂/企圖自殺）、305及306條文（教唆）。

他說，政府通過總檢察署，就如何在整體問題上將自殺定為非刑事罪展開研究。

探討自殺背後原因

他坦言，確實需要有一個解決精神健康問題（自殺未遂的背後原因）的適當替代機制。政府如今正在研究這個問題。

另一方面，律師公會同意馬來西亞現在是時候效仿他國的做法，而新加坡政府將企圖自殺定為非刑事罪是“率先前進的一步”。

律師公會主席拿督阿都法力說，將自殺未遂定為非刑事罪是正確的做法，那些選擇企圖自殺的人，可能是以自殺來終結自己情緒上的受苦，他們其實更需要醫藥治療與心理輔導，而不只是刑罰。

衛生部也表示，支持政府消除對精神問題的污名的做法。