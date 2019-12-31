劉偉強：預計明年中修法 企圖自殺將除罪化

（八打靈再也31日訊）首相署部長拿督劉偉強指出，政府可能最早在明年年中提出對刑事法典的修正，以將企圖自殺定為非刑事罪。

他說，總檢察署目前正在擬定相關修正政策的文件，並將所有利益相關者的看法納入考量 。

“在完成這些步驟後，有關法案的草擬書在未正式提呈到國會之前，會先呈交給內閣作定奪。”

“我希望能看到這項修正法案在2020年中旬落實。”

新加坡已修改自殺未遂罪

新加坡政府上週五宣布修改有關自殺未遂之法律，明年1月1日起將企圖自殺定為非刑事罪，這也是該國國會今年5月通過刑法改革的一部分。

劉偉強說，其中被檢討的刑法條文包括第309條（自殺未遂／企圖自殺）以及305和306條文（教唆）。

他指出，政府通過總檢察署積極研究如何在整體問題上將自殺定為非刑事罪。

“我們必須要有一個適當的替代機制來解決精神健康問題（自殺未遂的背後）。我們現在正在研究這個問題。”

另一方面，大馬律師公會同意馬來西亞現在是時候效仿他國的做法。

律師公會主席拿督阿都法力形容新加坡的舉動為“邁進一步”。

“將自殺未遂定為非刑事罪是正確的做法，那些選擇企圖自殺的人，可能因為將之作為一項終結自己情緒上的受苦，他們其實需要醫藥治療和心理輔導，不僅僅是刑罰。”

此外，衛生部也說，該部支持政府這項做法來消除對精神問題的污名。