2匪竊50公斤重保險箱 2小時內人贓並獲









（亞羅士打31日訊）2名劫匪趁屋主聖誕節假期外出時破門行竊，取走一台重約50公斤，存有約7萬令吉和外幣的保險箱，惟行跡全被屋內電眼拍攝，警方接獲屋主投報後，成功在2小時內追蹤到嫌犯行蹤，人贓並獲。

吉州總警長拿督再努丁說，這起案件發生於本月25日深夜11時30分，位於居林一間民宅。警方快速展開行動逮捕2名約30歲的印裔嫌犯後宣告破案。

他指出，嫌犯蒙臉從窗口潛入屋內，偷走有輪子保險箱後，驅車到巴東色海油棕園鑿開保險箱，取出裡面現鈔後試圖逃跑，惟法網恢恢，疏而不漏，最終還是被巡邏警車發現，當場被捕。

再努丁說，華裔中年屋主乃床褥出口商，他是通過手機監視器，發現到有人潛入屋內後趕緊報警，警方得以快速行動，及時攔阻嫌犯逃跑到更遠處或匿藏，或者賊贓轉手落到第三者手中。

他指出，警方已獲法庭批准延長扣留嫌犯助查，此案是在刑事法典第457條文（破門行竊）下展開調查。

另外，他也借此案件提醒民眾，警方不鼓勵民眾將貴重財物，尤其金飾和巨款存放在家。同時，如果經濟允許，可在家內安裝電眼，縱使外出也可通過智能手機監視到屋內的情況。

同時，他說，如果家內遭爆竊，民眾第一時間需要致電向警方投報及切勿忙於收拾，此舉或會破壞匪徒留下的證據和指紋，必須先交由警方到場展開調查和搜證。

居林謀殺案破案 因爭風吃醋下毒手

再努丁說，本月10日，在居林發生的一宗謀殺案，警方也在短時間內宣告破案，印裔嫌犯幹案動機是因爭風吃醋而下毒手。

他指出，警方在10日清晨7時接獲民眾投報，指在一間養漁場附近發現一具男屍體，警方在當天逮捕了5名男女助查，其中一對為情侶，情侶中的男嫌犯疑是爭風吃醋而將死者致死。男嫌犯已在本月24日押上法庭，在謀殺罪下面控。

另外，再努丁也奉勸各界人士在慶祝跨年倒數上，務必遵守規則，禁用無人機和燃放煙火。至於舉辦單位若要燃放煙火助興，則需要事先向警方和相關單位提出申請，否則將會被警方取締。