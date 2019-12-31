廖秋強：存有偏見 國家領導人患“董總恐懼症”

（雙溪大年31日訊）馬來西亞華校杏壇總會總會長廖秋強認為，伊斯蘭黨、伊斯蘭學生聯盟、巫裔極端組織及國家領導人，都患上嚴重的“董總恐懼症”。

他說，國家領導人向來對董總存有偏見，早就把董總列入極端組織，且標籤為種族主義團體，只顧著華人的教育問題，而不是為馬來西亞人設想。

“他們一聽到或看到董總要主辦集會，就開始神經緊張，想方設法加以阻止及破壞。”

他昨晚出席吉打州聯委會主辦的“杏壇之夜”及卡拉OK歌唱賽晚宴時指出，我國領導人在10月出席某民族尊嚴大會，會上要求消滅華小，要求政府把獎學金及高官職務保留給某民族，這個集會是為了馬來西亞全民著想嗎？

他補充，原本定在28日舉辦的華團聯席大會也遭禁辦，但是29日由印裔組織舉辦的相同課題集會及尊嚴大會卻能如期舉行。

他說，在尊嚴大會上的種種激昂、偏激及極端的種族言論，令人感到心寒，也感到憲法所賦予各族召開和平集會的權利已被剝奪。

他對於政府以兩個標准來處理相同課題感到不滿及氣憤，並感嘆在這樣不公平的環境下，華教的前景真是如履薄冰，戰戰兢兢。

該會副總會長兼吉打州主席郭子仁說，對於近期發生的一些華教課題，顯示華文教育多面對危機，要讓華教轉危為安，欣欣向榮，有賴華社人士支持及達成共識，才有希望。

他說，該會的會員都是杏壇退休人士，平均65歲。該會今年裡辦了多項活動，包括3次奧數培訓營及旅遊等。最重要是大家都健健康康，每年見面，聚聚餐。

出席者包括副總會長兼吉蘭丹州主席兼徐先權、檳州主席黃長利、吉州聯委會秘書林慧星、財政王金城及理事蕭木葵等。

歌唱比賽得獎名單：

冠軍徐抒伶、亞軍余啟暉、季軍廖國權、第四名陳清泉、第五名郭鎮欽、第六名林貴江、第七名李京珊、第八名陳福文、第九名曹麗華、第十名李天王。