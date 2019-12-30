商務或重現潮人居 楊順興：豐富文創區內涵





（檳城30日訊）商務印書館有望在潮人居“重生”！

皇后灣廣場美國連鎖書店Borders在本月26日熄燈，附屬在店內的商務分店也隨之關閉，許多愛書友紛紛在臉書貼文表示可惜，引起檳州旅遊、文化、藝術及古蹟委員會主席楊順興高度關注。

他之後積極展開“搶救檳城商務”行動，與商務印書館馬來西亞總公司和多方洽商後，鑒定檳威兩地幾個地點，而潮人居是當中能符合大多數條件的合適地點。

楊順興接受光明日報訪問時指出，潮人居位於喬治市世遺區，而且已漸漸成為文創區或文創圈。若要建立文創產業生態，書店入駐會更豐富整個文創區內涵。

“大家都知道台灣文創發展得很好，我們希望有這樣條件的檳城也能發展文創產業，而且商務是老牌書店，有一定名聲，若能入駐確實讓古蹟區的旅遊、文創和文化變得更多姿多彩。”

他說，附近也有許多獨立書店和閱讀空間林立，包括Buku Buku、Gerak Budaya、島讀、Mano Plus生活館、檳華堂中文圖書館、Hikayat。

吸引愛好文學遊客

“如果商務最終成功在潮人居設立分店，將有望形成一個獨特的文學閱讀區，吸引愛好文學的遊客，為檳城帶來全新旅遊方式，也就是文學旅遊。”

楊順興說，經過幾次會議，取得商務印書館馬來西亞總公司認同，商務在檳城擁有一定讀者群，只要能找到合適新地點，會願意留在檳城。

“地點確實是棘手問題，多數商業機構出於商業考量，不願接納利潤不高的店鋪，有者則開出商務無法負擔的高額租金。”

目前，檳州旅遊、文化、藝術及古蹟委員會辦公室、潮人居和商務正在作最後階段的商討，相信很快就會為檳城書友帶來好消息。

潮人居歡迎商務進駐

潮人居管理者莊家源樂見商務分店進駐潮人居，但仍等待各方最終決定。

他說，目前與商務洽談在潮人居的空間約400平方呎，與原本在皇后灣廣場的空間差不多大小。商務分店預計設在島讀空間樓下，未來或許會形成上下樓閱讀空間，以及書店互通等，但一切需要詳談。

大馬歷史最久中文書店

馬來西亞的商務印書館，成立於1956年，是馬來西亞現存歷史最久的中文書店。商務在1997年曾在檳城畓田仔街設立分店，但因互聯網剛崛起，改變人們閱讀習慣，讓傳統書店受到衝擊。在生意年年虧損下，於2003年關閉。

檳城商務印書館是在2009年進駐皇后灣廣場Borders，以“店中店”模式營運。麻雀雖小，五臟俱全，依舊是滿滿的學術味道。

隨著Borders今年熄燈，商務檳城分店也只好跟著結束營業。位於吉隆坡IOI City Mall和The Gardens分店，亦宣布將分別於明年1月1日和2日結束營業。