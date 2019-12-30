13戒毒者集體逃走 警發布照片追緝

（彭亨．關丹30日訊）甘孟戒毒康複中心（Puspen）今日淩晨發生戒毒者集體逃跑事件，中心內兩名舍監在戒毒者的宿舍進行點名時，才察覺有13人已經逃走。目前關丹警方已發布涉及者的照片及身份資料，並展開追捕行動。

關丹警區主任莫哈末諾助理總監今日發表文告指出，13名逃脫者分別來自登嘉樓、吉蘭丹、柔佛及吉隆坡，根據警方初步調查，他們或是在淩晨2時逃走，惟直至淩晨5時30分進行點名時才被舍監察覺已經不知去向。

他表示，甘孟戒毒康複中心自1992年投入運作，目前擁有42名職員及44名輔警負責看守，事發時中心內有7名輔警值勤及巡邏。

事發時，該中心共有167名年齡介於18至25歲的戒毒者，他們都是在庭令下，於1983年危險毒品法令6(1)(a)條文下進行戒毒康複治療。

“警方從中心內搜到的一片保麗龍板，發現表面上畫有宿舍及籬笆位置的地圖，證實這些戒毒者的逃逸的確是經過一番策劃。而其中一名逃走者阿末阿斯馬迪被推測為此事件的策劃人，他是於今年9月18日送進該康複中心接受治療。”

他說，警方已經針對此事件，聯合甘孟戒毒康複中心、彭亨州國家反毒機構，以及關丹警區總部的人力發動緝捕行動。

“戒毒康複中心已經初步鑒定這些戒毒者的逃跑路線，相信他們已經來到關丹通往甘孟路的主要路段。”

他透露，緝捕行動在關丹縣內展開，而毒品康複中心也設立24小時監控中心，以便和各單位協調，保持聯系，同時也獲得彭亨州警察總部及關丹外縣的國家反毒機構的支援。

警方也希望民眾充當耳目，一旦發現可疑的逃逸者行蹤，可致電警方提供情報。

◎13名脫逃者資料：

1，莫哈末法益茲艾札(23歲)，來自登州勿述。

2，莫哈末沙菲克依克茂(22歲)，來自吉隆坡新街場。

3，莫哈末哈祖萊迪(24歲)，來自瓜拉登嘉樓德布。

4，莫哈末阿里夫阿希拉富(23歲)，來自瓜拉登嘉樓。

5，阿末阿斯馬迪(21歲)，來自瓜拉登嘉樓。

6，莫哈末沙菲克阿德哈(23歲)，來自吉蘭丹萬捷。

7，莫哈末沙里查(25歲)，來自柔佛峇株巴轄。

8，莫哈末沙魯尼占(21歲)，來自登嘉樓日底。

9，莫哈末查哈魯哈菲茲(24歲)，來自吉蘭丹哥打峇魯。

10，莫哈未阿里夫(23歲)，來自柔佛新邦令金。

11，莫哈末里祖安(23歲)，來自吉隆坡辛炳路。

12，莫哈末阿米魯沙茲旺(19歲)，來自登嘉樓日底。

13，莫哈末法迪夏米(20歲)，來自登嘉樓瓜拉尼魯斯。