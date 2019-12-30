假代理誘購屋者給疏通費 愁房貸別上當

（檳城30日訊）文件不足及不符資格，造成許多房屋首購族的貸款申請被拒絕。非法貸款公司及詐騙集團瞄準這些人購屋心切，並缺乏專業認知情況下，誘騙他們可通過“旁門左道”讓房貸申請獲批，最終申請還是被拒，不過卻平白捧上幾千令吉的“手續費”，而成了冤大頭還慒然不知。

檳州房屋仲介最近接獲多宗投訴，一些房屋貸款被拒的首族購都接獲自稱是外包銀行貸款代理（outsource banker agent）主動接觸，指有管道替讓他們的房貸申請獲批。

據知，這些自稱外包銀行貸款代理一般上都向求助者表明，他們可以透過“特別管道”及向銀行“補”上個人所得稅單、薪水單及合法申請文件，而當事人獲得房貸後，必須繳付他們“疏通酬金”，而金額則是房貸的5%至10%。若“疏通”失敗，當事人也只需要繳付2000令吉作為“手續費”。許多申請者因求屋心切，都抱著姑且一試的心態，結果是平白無故的被騙走2000令吉。

申貸失敗只須付手續費

針對冒起的這個行騙手法，房產代理黃健喡說，單在今年，他就從其2位有意購屋的客戶口中得知，碰到這個遭遇。

“幸好我的客戶最終沒有接受該名自稱是外包銀行貸款代理者的獻議，以致沒有受騙。”

“根據客戶的形容，這些自稱是外包銀行貸款代理的單位會為無法提供合法文件，如個人所得稅單或工資單的貸款申請者，補足所需要的文件。當然這些文件的合法性是受到懷疑的。”

他說，這些人相信是以撒網方式，將申請房貸者的資料及文件提交到國內各大銀行碰運氣，當事人需要等待至少30至45個工作天的時間，方能知道他們申請的房貸是否獲得銀行批准。

他說，若成功獲得銀行房貸，當事人就必須繳付相關銀行總房貸的5%至10%金額，相關外包銀行貸款代理單位給作為“疏通酬金”，若房貸無法獲得批准，當事人也需要繳付2000令吉手續費。

“坦白說，他們是否真的向銀行提交求助者的房貸申請真的不得而知。我們做一個大膽的假設，若相關方面是一個詐騙團體，沒有為求助者提交相關申請給銀行，那麼單是2000令吉手續費也是一筆可觀的金額。”

黃健喡促請有意購買房子及申請銀行貸款的民眾，盡可能到銀行的貸款部門處理申請文件，避免落入詐騙集團的圈套而觸犯法律惹來一身蟻。

申貸被拒可直接諮詢銀行

一名銀行職員接受光明日報詢問時解釋，房貸申請被拒，一般都是申請者的財務條件不符要求、負債太多或貸款記錄不良。但申請者無需接觸外界獲取“諮詢服務”，可直接諮詢銀行。

“有些人就是知道自己財務條件不足夠，不肯去正規銀行申請，才會讓第三方代為處理，但也有受到遊說導致‘願者上鉤’。”

他也說，有些銀行確實提供外包服務（outsource），主動為申請遭拒的申請者重新整理文件提出上訴，但這些受委的外包服務通常都會出示名片，証明自己的身份，若貸款申請者仍抱有懷疑可致電銀行查詢其身份。

他坦言，在吉隆坡等大城市都會接獲以假文件的申請貸款的行騙手法，但銀行有一套調查方案，申請者被查出利用假文件後，申請一樣會被拒絕。

假文件申貸觸法

執業律師林文明也提醒說，提交假文件申請貸款是觸犯刑事法律。

他舉例，若申請銀行房貸者本身沒有工資單，而透過偽造方式來騙取銀行，這將構成欺騙及偽造文件罪名，也就是抵觸刑事法典468條文（偽造文件）及刑事法典471條文（偽造文件當真的使用）。

他直言，此外上述兩項條令也可以聯同刑事法典511條文（企圖犯罪）共讀，而刑事法典511條文有闡明，任何企圖觸犯該法典下任何條文的罪名，其最高刑罰不得超過有關犯罪最長監期的一半。

詐騙集團橫行 銀行受促嚴審

近年無執照的非法貸款公司及詐騙集團橫行，也引起國家銀行的關注，尤其是這些非法集團專向房屋首購者下手，警方也向國行反映，同時也促請銀行嚴加審核房貸的申請。

來自金融界的消息說，購屋者申請貸款遭拒的原因不只是文件不齊，銀行也會考慮購屋者每月收入和支出情況、負債情況及家庭背景等，並根據申請者的經濟條件考量貸款數額，以免出現購屋者無法按時償還貸款的情況。

“每位申請者都是銀行的顧客，銀行不可能為了刁難顧客，而故意拒絕貸款。”

“若房貸申請遭拒，購屋者可直接向銀行詢問原因，或瀏覽銀行客服網絡跟進申請程序，補充申請所需資料或文件，也可前往其他銀行重新申請貸款，但切勿輕信‘中間人’。”

“每間銀行都有申請購屋貸款的標准作業程序，也會慎重審核，銀行也不會貿然與‘中間人’交涉，在沒有深入審核的情況下貿然批准貸款。”

他奉勸民眾直接與銀行交涉貸款事宜，若發現疑似詐騙或已上當者，應即刻向警方投報。

根據網上資料顯示，房屋貸款所需的基本文件，包括身份證明文件（Identification Document）、收入證明文件（Income Document），包括最近3個月的薪水單及銀行對賬單、公積金表格及EA Form。

若是大學或專業人士首購族，可在申請文件中附上相關文憑，經銀行審核購屋者的誠信和經濟狀況後，便會批准貸款。

房產中介助申貸免手續費

房產經紀陳友新接受光明日報訪問時說，房產中介也可為購屋者處理銀行貸款問題，且無收取任何手續費，民眾可放心交由可信的中介處理，但最保險方式還是買家自行與銀行交涉，了解申請所需資料後直接申請貸款。

他說，有買主向他透露曾遇到“Banker”（銀行家）主動與買家接觸，稱可幫忙偽造相關文件向銀行申請貸款，成功後買家需付指定數額“手續費”，結果不少首購族因缺乏購屋知識而受騙。

“騙子多數針對首購族或很迫切買房子的人，騙子就會利用這種心理耍詐。”

他也說，若買家沒有收入及支出等相關經濟條件證明文件，買家應先申請宣誓紙，證明自己有收入且工作穩定，爾後出示存款簿或定期存款文件副本，證明銀行戶頭每月存入固定金額，即可成為申請貸款的收入證明文件。

他呼吁民眾買房前應了解相關知識，在涉及金錢交易上更該親力親為，或委託可信之人處理，勿輕易掉入詐騙陷阱。