林冠英：免賠償金續增 內閣下週定奪大道收購

（布城30日訊）財政部長林冠英指出，內閣將在下周針對政府收購南北大道及從金務達（Gamuda）公司收購其他4條大道一事作出定奪。

他說，政府必須盡快做決定，以免賠償給大道公司的金額持續增加，而政府做的任何決定必須是確保達致3贏的局面，即人民、政府，以及國庫控股和公積金局。

“內閣很可能將於下周做出決定，已經決定今年凍結調漲過路費，這意味政府需要支付賠償金，因此，我們需要盡快做出決定，因為時間拖得越長，賠償金將持續增加。”

他說，希盟政府正致力探討如何調降過路費，進而落實希盟競選宣言中的分階段取消大道收費。

“如果看宣言，講到是逐步取消，那麼至少我們要展示進展，這是非常重要的第一步。”

他今日為“2019布城金融科技嘉年華會”主持閉幕禮後，在記者會上受詢及工程部長巴魯比安不久前透露，該部與財政部、經濟事務部在本月中針對收購南北大道事項的未來方向，向內閣提呈聯合備忘錄的問題，如是指出。

林冠英說，有關備忘錄是3個部門一起合作，並連同所有其他的選項提呈給內閣以做出決定。

“我們支持作為國家主權和信托機構的國庫控股和公積金局的提案，金積金局它涉及約1500萬大馬僱員的繳納金，所以我們要照顧他們的利益，確保他們獲得公平的回報，同時也對國家和公路使用者都有好處，因此，這必須是對政府、國庫和公積金，以及人民三贏的局面。”