僅小部分家長詢問 兒童安全椅購買冷淡











（檳城30日訊）問的人多，買的人少。雖然交通部部長陸兆福一再提醒，希望家長購買兒童安全椅保護乘車的孩子，但半年後才執法的寬限因素下，目前市場上根本掀不起購買熱潮。

為了解市場對兒童椅的購買熱潮，本報記者抽樣訪問一些業者，獲知銷量沒有多大提升。

汕頭街德成童車商員工林女士說，目前該店售賣的兒童椅，銷量有些許提高，但沒有出現搶購現象。

她說，目前會來店購買兒童椅的多是熟客，他們是隨著孩子成長而更換更合適的座椅。

“當政府宣佈明年起強制汽車安裝兒童座椅政策後，僅有一小部分家長前來詢問，買的人不多，因此不擔心會斷貨。”

她說，該店有4款兒童椅，包括讓0至18公斤重的嬰兒安全椅、兒童安全坐墊等可配合家長不同的需求。

第二國產車Perodua銷售員楊秋燕說，雖然很多家長來詢問關於兒童椅的知識，但他們的購買欲望還未強烈，相信是要貨比三家後才會有所決定。

她說，一些顧客前來購買轎車時，他們都會鼓勵育有孩子的顧客安裝兒童椅。Perodua旗下配件品牌Gear Up剛推出2款兒童椅，適用所有帶有ISOFIX支架的Perodua車，同時也是符合歐洲規格的。

育有一名10個月大女兒的爸爸陳俊豪（37歲）說，政府強制汽車安裝兒童椅，主要是要提高國人對兒童安全的意識，出發點是一番好意，能讓駕駛者更安心開車，但問題是政府全面落實後是否執法到位，不要一開始一頭熱，到最後就不了了之。

“我們也希望政府能控制市面上兒童椅的質量，確保兒童椅保護功能有達到一定的標准。”

他說，不只是他會購買兒童椅，他身邊的親朋戚友其實也都有安裝，如今政府要全面落實此政策，對他來說是沒有影響的。