南北大道週三起 開放RFID通道

（吉隆坡30日訊）從2020年1月1日起，南北大道有限公司（PLUS）將在10個大道收費站開放無線射頻識別系統（RFID）通道，為大道使用者提供更多付費選擇。

只針對第一類別轎車（Kelas 1）落實RFID收費的10個大道收費站是：

1.日得拉（Jitra）南北大道

2.魯乃（Lunas）北海居林大道

3.高巴三萬（Kubang Semang）北海居林大道

4.檳威大橋

5.萬茂（Mambau）芙蓉波德申大道

6.蘆骨（Lukut）芙蓉波德申大道

7.甘拔士（Kempas）南北大道

8.柏伶（Perling）馬新第二通道

9.五間店（Lima Kedai）馬新第二通道

10.丹絨古邦（Tanjung Kupang）馬新第二通道

南北大道首席營運員紮卡里亞說，使用車上粘帖的特殊標簽的RFID系統，大道使用者可以通過線方式充值及繳付費用。

他說，南北大道公司將於不久的為大道使用者提供更多的費選擇，包括信用卡、扣帳卡及電子錢包；而現有的一觸即通卡（touch n go）或精明通關感應器（Smart Tag）收費糢式，依然可以照常使用。

不過，柔佛蘇丹依斯幹達大廈（新柔長堤關卡）的RFID收費系統，目前只僅安裝外國車輛入境準證無線射頻識別系統感應卡（VEP RFID tag）的新加坡車輛使用。

紮卡里亞說，RFID系統料將能舒緩大道收費站的交通情況，讓大道使用者無需在收費站通道停下觸卡，同時通過線上充值減少餘額不足的問題，以及預防Smart Tag設備丟失或電量不足的意外。

欲安裝RFID貼紙的民眾，可以前往一觸即通卡私人有限公司指定的130個安裝地點處理，或瀏覽https://rfidregister.touchngo.com.my/fitment-centres及

https://www.tngdigital.com.my/rfid，更多詳情。

至於已經安裝RFID貼紙的民眾，紮卡里亞則提醒他們必須確保電子錢包（e-wallet）里面有足夠的餘額。

他說，南北大道83個還未開通RFID服務系統的收費站，將於2020年4月1日提供相關服務。

欲知進一步詳情，可以撥PLUSLine免付費熱線1800 88 000，或瀏覽官網www.touchngo.com.my。