【凱文被殺藏屍油桶案】被告代表律師車禍昏迷 給1個月期限委律師





（吉隆坡30日訊）副檢察司拿督安東尼凱文遭謀殺並藏屍油桶案4名被告的代表律師拉惹哥峇在車禍重傷後至今仍處於昏迷狀態，高庭因此於今日給予被告一個月期限另行委任代表律師。

承審法官拿督阿茲曼阿都拉擇定本案於明年1月24日過堂。

拉惹哥峇是迪尼斯瓦蘭、帝尼斯古瑪、威斯瓦納登及尼瑪蘭的代表律師，他於4周前在巴生發生嚴重車禍，遭拖格羅里脫落的輪胎及輪輞擊中車頂，傷及脊椎。

另一被告，軍醫庫納斯佳蘭的代表律師拿督西華納登告訴法庭，截至昨天，傷勢極為嚴重的拉惹哥峇直依然處於昏迷狀態，依靠醫療儀器維持生命，已不可能繼續成為4名被告的代表律師。

法官拿督阿茲曼阿都拉說，他接獲拉惹哥峇律師樓信函，指醫生認為拉惹哥峇於未來6個月或更長時間內無法工作，法庭因此給予4名被告期限以重新委任律師。

他說，所有被告都得委任代表律師，若因經濟或其他問題無法委任律師，法庭將為他們委任律師。

“法庭將給予被告一個月期限，以聯絡家屬商討及委任代表律師，否則法庭將為他們委任代表律師。”

4名被告通過淡米爾文通譯員表示明白。

本案已進入自辯階段，並原定今天進行口頭結案陳詞，以及擇定裁決日期。

另一方面，主控官賽夫依德里斯副檢察司說，控方已接獲庫納斯佳蘭代表律師西華納登的書面陳詞及做出答複，而拉威占德蘭代表律師瑟蘭則仍未提呈其書面陳詞。

對此，瑟蘭表示說，他是因為才受委為拉威占德蘭代表律師，還未取得案件文件，但承諾於本周提呈其書面陳詞。

6名於2017年11月20日被高庭宣判表罪成立的被告，即庫納斯佳蘭、迪尼斯瓦蘭、帝尼斯古瑪、威斯瓦納登、尼瑪蘭和拉威占德蘭，今日在警員的護送下進入庭內聆審。

本案原涉及8名被告，但其中兩名被告古納士葛蘭和慕魯甘，在他們於2015年9月28日被控上庭時，在控方獻議的交替控狀下俯首認罪，分別被判處坐牢2年。

2015年9月4日，副檢察司安東尼凱文前往布城上班途中失蹤，他在吉隆坡都達馬斯路（Jalan Dutamas）遇上一場假車禍後，被數名大漢擄走；警方於9月16日在梳邦再也發現油桶內藏有屍體，經過DNA檢驗後證實凱文遇害。

軍醫庫納斯佳蘭（55歲）被控於2015年9月4日上午7時至晚上8時之間，從吉隆坡都達馬斯路前往雪蘭莪州首邦市USJ1/6D路期間，教唆古納士葛蘭、尼瑪蘭、拉威、帝尼斯、威斯瓦納登和迪尼斯瓦蘭殺害凱文，抵觸《刑事法典》第109條文（教唆），並與第302條文同讀。