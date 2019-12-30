1月1日起執法 禁煙區抽煙罰款250

（吉隆坡30日訊）再過2天，全國食肆禁煙令將從教育執法進入全面執法，煙民或食肆業者違規將被開罰單。

衛生總監拿督諾希山醫生指出，明年1月1日起，在禁煙區抽煙者將接獲250令吉罰單，首次違規者若在罰單發出的一個月內到任何縣衛生局辦事處繳還，罰款額可以減少至150令吉。

他於今日發文告說，第二次違規者，必須繳付全額罰款，至於違規3次或以上，將被罰款350令吉。

他表示，根據《2004年煙草產品管制條例》第12條文，所有食肆業主必須確保店內沒人抽煙，同時不提供煙灰缸、售賣水煙及其他抽煙設備，以及必須張貼禁煙告示牌。

他說，明年起，食肆業主若首次或第二次違規，將會被罰款250令吉，若違規3次或以上，罰款額將提高至350令吉。

諾希山指出，衛生部需要房屋及地方政府部等單位配合，確保煙草產品管制條例得以於明年起全面落實，以保障人民的健康及福祉。

他籲請有意戒煙的煙民，前往政府醫院及診所，抑或是任何獲得認證提供mQuit戒煙服務的私人診所，參與mQuit戒煙計劃。

欲知詳情或登記，可以登入衛生部戒煙官網（http://jomquit.moh.gov.my），或聯絡03-88834400，以獲知進一步詳情。