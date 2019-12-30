風災摧毀 屋頂修復 吉華中學校舍將重啟用













（亞羅士打30日訊）吉華中學去年9月中秋節當天，遭遇風災摧毀6棟校舍樓和舊禮堂屋頂，經過漫長的1年又3個月，維修工程已竣工，全校恢復原貌，公共工程局官員將於明天到來檢查工程，一旦獲得當局批准，這些教室有望在明年1月1日開學日重新啟用。

校長汪義峰今早在該校舉辦2020年中一新生報到日後，接受媒體訪問時說，公共工程局委任的承包商是在今年6月2日開始動工，並如期在本月23日竣工。

他指出，承包商維修的校舍樓是C、D和F棟，維修工程包括更換天花板、屋瓦、屋頂和柱樑。

他透露，F棟第四樓的6間課室在風災後，面對8個月來沒有屋頂的“露天”狀況，導致教室內的黑板、布告欄、播音器、LED器材、桌椅長期受到日曬雨淋而損壞。

他說，教育部只負責安裝新風扇、電線以及燈，因此上述損壞軟體設備和油漆都需由董事部自掏腰包添購。

他指出，至於A、B棟校舍和舊禮堂的損壞部分，因損壞程度不嚴重，因此在董事部自費，及獲得校友和熱心人士捐款下，這些小型維修工程在事發不久都已快速完成。

吉華中學是於去年9月24日早上，遭到風災摧毀6棟校舍和舊禮堂屋頂，其中F棟破壞程度最嚴重。當時這風災也導致有6名男女學生被掉落的屋瓦碎片擊傷，送院治療。

教育部副部長張念群當天下午巡視該校和聆聽匯報會後，當場宣布從教育部撥出約60萬令吉緊急撥款來維修，而這一年來，校方也暫時安排學生在其他課室上課。

330優秀生報到

吉華中學恢復原有錄取新生制度後，今天330名優秀生報到，開心認識新校園及新環境。

汪義峰說，這些都是首批錄取的學生，第二批50名學生將在近期內報到。

董事長蔡德聖說，董事部將在明年1月會見教育局官員，希望能獲得當局同意制度化批准該校，每年可以績效制錄取區內華小優秀生，同時力求當局能發出保證文件，一勞永逸問題。

“我們要向官員反映，吉華中學是吉北區華裔家長和學生的屬意中學。儘管該校納為控制學校，持有控制學校認證文件，但優秀生沒被錄取到該校的風波，卻每隔數年就會掀起，因此需要有明確文件保證問題不會一再發生。”