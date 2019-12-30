檳島威省統一制 公假週日免泊車費















（檳城30日訊）好消息！2020年1月1日起，每逢公共假期及週日，民眾把車子泊在檳島市政廳所管轄的路邊停車格，不再需要付費。

檳島市政廳財務管理常務委員會交替主席魏祥敬說，檳島市政廳是應檳州政府行政議會要求統一檳威兩地地方政府泊車收費時間，而在今年10月會議上批准豁免公假泊車收費。

此前，檳島市政廳管轄的路邊停車格收費時間為週一至週六，上午8時至下午6時，就算公假落在週一至週六，還是得付費，只有週日免費。如今，檳島將與威省一樣，地方政府路邊泊車格逢週日及公假一律免收費。

魏祥敬：陸續更新告示牌

魏祥敬指出，檳島市政廳人員還在陸續更新路邊泊車格的收費告示牌，舊告示牌只註明週日免費，新告示牌則是註明週日及公假免費，難免會引起民眾混淆。

但他補充，如果民眾是採用“Penang Smart Parking”手機App付泊車費，在週日及公假登錄該App時，App頁面將自動跳出“週日免費泊車”或“公假免費泊車”的提醒。

鄭麗娟：障友未收到免費貼紙

檳島市政廳過去多年都為障友提供免費泊車車鏡貼紙，讓障友在市政廳管轄的路邊停車格免費泊車。惟，檳州殘障人協會主席拿督鄭麗娟說，還有2天就是2020年了，但障友們迄今都未收到貼紙。

檳島市政廳財政部主任蘇海達解釋，配合智能泊車時代，市政廳從2020年起，將不會再發出實體貼紙，而是把符合資格者的車牌資料輸入系統，執法人員巡邏時，將對照該車牌是否在免費泊車系統裡。

蘇海達說，市政廳將陸續向障友等符合資格免費泊車資格的相關人士發出確認函。若在等待確認函期間，接獲罰單，可向市政廳上訴。

檳州政府積極推動以智能泊車系統取代紙質泊車固本制。檳島市政廳及威省市政廳原有紙質泊車固本在2019年12月31日停售，這些固本有效使用期至2020年12月31日。民眾在2020年可選擇續用紙質泊車固本或用手機App付費。

使用手機App好處多，不僅可省卻買固本及刮固本等麻煩，該App還會在時限將至時收到加額提醒。另外，從12月26至31日，透過該App購買2020年1月月票的首5000人，可享有5令吉回扣。