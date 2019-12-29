靈感取自《阿凡達》 懸浮聖誕馬棚塑像列記錄







（怡保29日訊）靈感取自好萊塢影片《阿凡達》的懸浮山情景，怡保花園天主教永援之母教堂制作全馬最大的懸浮式聖誕馬棚塑像，被列入大馬記錄大全。

受到大馬記錄大全有限公司鑒定後，這家公司的市場經理黃程運今日在這間教堂，頒發全馬最大懸浮式聖誕馬棚塑像的證書予塑像的制造者維德及其妻子莉娜。柔佛州昔加末區國會議員拿督斯里山達拉古瑪、該教堂的神父巴特列與大馬記錄大全研究執行人員陳俊祥、眾多教友和嘉賓皆在場見證。

置於該教堂的這個塑像，寬13尺、長9.5尺、深11尺，展現耶穌誕生的情景。

黃程運在頒發證書儀式後向記者表示，該公司在這之前並無這類塑像的記錄，因此這教堂制作的這個塑像，是該公司記錄中的全馬第一個。

制造者維德是在神父巴特列提出制造的主意後，從電影《阿凡達》取得靈感，並從10月15日開始與莉娜一齊制作，費時2個月，趕在今年聖誕節前於12月18日完成。

他說，他這段期間，他每天6時至12時制作塑像，最後的兩天甚至做到淩晨4時30分才回家。

他指出，他使用紙張、紙皮、石頭、人造玻璃、帆布、繩子來制造，當中共有12個懸掛式糢型。

這座塑像受到這教堂教友贊賞，紛紛拿起手機和相機拍照。

維德表示，這塑像將於1月份第二個星期才拆除，唯神父表示有關物品將住至明年繼續擺設在教堂內另一個地方。