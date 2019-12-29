教部允YADIM赴學府傳教 五大宗教理會吁收回指示

（吉隆坡29日訊）五大宗教咨詢理事會（MCCB CHST）籲請教育部即刻收回批准馬來西亞伊斯蘭宣教基金會（YADIM）到學校及高等學府傳教的指示，因為學校是學習與培養孩子們適當技能的場所，不是傳播任何宗教信仰的地方。

五大宗教咨詢理事會於今日發文告強調，教育部志期2019年10月2日的公函令理事會感到震驚及難以置信，震驚的是傳教活動的規模如此之大，而且對象是天真無邪、易受影響且仍非常脆弱的年輕學生。

“難以置信的是，當局正計劃向學生傳播伊斯蘭教，而這並不應該是在國民學校進行的活動，因為學校是學習、獲取知識、增強競爭力、學習科學與技能等的場所。”

五大宗教咨詢理事會指出，根據教育部發出的第一份公函，指該部於10月1日與馬來西亞伊斯蘭宣教基金會最高領導層進行特別討論，而志期10月2日的公函言下之意，教育部在這重大的課題上，沒有與利益相關者、其他部門或內閣進行討論，理事會因此懷疑此事這具有政治動機。

教育部副總監（學校營運部門）阿末拉菲證實，他發給各州教育局的公函中，表明教育部允許馬來西亞伊斯蘭宣教基金會在全國學校、師訓學院、技術學院、社區學院、公立大學以及數所特定私立大學進行傳教活動，而這項指示涉及所有學校，包括華小及淡小，但這屬於選擇性。

五大宗教咨詢理事會認為說，就有關公函來看，毫無疑問有著很明確的意圖，那就是傳教，目的可能是使學生宗教化（proselythization）。

或使學生宗教化

“目標學生似乎是非穆斯林，因為穆斯林學生已經沒有宗教化的問題，而且穆斯林學生已經在宗教課學習了伊斯蘭教，因此，馬來西亞伊斯蘭宣教基金會不能在穆斯林學生做同樣的事情，而且馬來西亞伊斯蘭宣教基金會是一個傳教的組織。”

五大宗教咨詢理事會說，教育部在有關公函於幾天前被媒體爆光後就迅速採取行動，於2019年12月24日發出一份聲明，強調“成立馬來西亞伊斯蘭宣教基金會同學會（Rakan Siswa 馬來西亞伊斯蘭宣教基金會）要獲得學校的准許”。

“可是，（教育部）在第一份公函中並沒有提出這一點。”

五大宗教咨詢理事會也對教育部聲稱沒有涉及非穆斯林學生做出駁斥，傳教培訓師將是馬來人，看來目標是非穆斯林，因為已無需再對已經在學習伊斯蘭教的穆斯林學生傳教。

對“教育部保證馬來西亞伊斯蘭宣教基金會同學會將遵守現有的條例與規定”，五大宗教咨詢理事會直指是毫無意義的保證，因為有關公函中並未提供這保證，而教育部官員是無法監督數千所學校。

“教育部聲稱馬來西亞伊斯蘭宣教基金會同學會將培訓領導能力，但‘領導能力’（leadership）一詞不曾在第一份公函中出現，因此，教育部之後的解釋並不成立，而且與第一份公函是明顯矛盾的，第二份聲明完全沒有對第一份公函給出任何解釋。”