全國爪夷文大集會6+1提案 盼教部對話

（吉隆坡29日訊）雪隆爪夷文課題特別委員會召集人拿督王鴻財指出，爪夷文學習只能列入課外活動或選修課，全國的華小已經開始向教育部發出拒絕執行爪夷文教學的公函，倘若教育部及政府要強硬推行不公平的政策，該委員將會全面的反對，並將事件帶上法庭。

他強調，他們在這項課題上不會做出讓步，即爪夷文不能納入正課，但可以安排在課外活動讓有興趣的學生學習。

建議列入課外活動

“在華、淡小已經有三個語言需要學習，要精通國語已經不是容易的事，若再加入爪夷文將會造成學生混淆；再者，在憲法的保障下，除了馬來文作為國語必須全民學習，其他的語言各族群都有權力選擇學習或拒絕。”

王鴻財指出，華淡小的立場一致，即華裔和印裔社會從來沒有反對爪夷文，反之向教育部建議把爪夷文列入課外活動,讓有興趣的學生自由選擇去學，而不是納入馬來文課程，變相地強迫學生學習。

“這樣的建議，從第一天開始我們就向教育部表達，但教育部還是一意孤行，完全不願意調整爪夷文納入馬來文課程的計劃，這完全是拒絕聆聽我們的聲音、漠視我們的意願。”

王鴻財表示，政府的責任是聆聽社會的聲音，推行社會期待的政策，華淡小為馬來西亞這個國家培養了無數的人材，大家都熱愛國家、熱愛國語、尊重國家的憲法、珍惜及尊重我國多元的民族、多元的文化、多元的語文和多元的宗教。

促尊重華淡小意願

為此，他促請，政府在爪夷文的課題上尊重華淡小的權益和意願，否則他們將通過法律行動維護自身的權益。另一方面，王鴻財也提及，在爪夷文課題上學校董事部的決策權被排除在外，這個先例一旦打開將會對華小未來的發展非常不利，華教的教育基礎或會遭摧毀。

他說，一直以來，董事部的聲音及意見，都會得到教育部的正面回應，並根據華小董事部的意願擱置或調整政策，包括2008年教育部採納華淡小的建議擱置統一國民型小學和國小的馬來文課本，以及2010年在華淡小的反對下，擱置了原本要用馬來文教導的“Negaraku Malaysia”科目。

然而，他表示，如今教育部卻在爪夷文課題上漠視華小董事部的權力，將決定權交由父母做決定，只要有51%父母同意就會在學校推行爪夷文學習，但許多家長對於教育機制、課程綱要、政策對華小長遠的影響等都不甚瞭解。

他強調，董事部的存在是為了維護華小的特徵和發展，如果這次由家長做決定的先例打開，以後任何政策都不通過董事部，那麼華小會被摧毀。“舉例說，如果教育部說要減少華文課，增加英文課以強化英語學習能力，這麼重要的決策交由家長做決定，我們不能接受。”

逾千人出席 容納800人會場爆滿

由爪夷文書法行動組織（SEKAT）主辦的“全國爪夷文大集會”於週日順利召開，逾千名參與者從早上9時30分開始陸續湧入會場，反應相當熱烈。

截止12時40分，大會宣佈出席人數達到1100人，包括華淡小代表、政黨代表、東、西馬非政府組織、華團領袖等；基於出席人數踴躍，以致原定只能容納800人的會場大爆滿，許多稍晚來到的出席者沒有位置可坐，只能站在角落，酒店方也因此特別開放了樓上的空間讓每一位代表都能順利擠進會場。

只見大家在會場或樓上或席地而坐或全程站立，絲毫不介意沒有椅子招待，有者也乾脆直接站在視野相對良好的階梯上，耐心聆聽六位主講人的演講。

六位主講人包括爪夷文書法行動組織秘書長阿倫多拉沙米、雪隆爪夷文課題特別委員會召集人之一拿督王鴻財、UCSI大學教授達祖丁、人權律師茜蒂卡欣、砂拉越非政府組織代表波比、淡小家教協會代表達雅蘭。由於響應人數眾多，大會為了安全起見特在現場設置了一道安全檢查關卡，自願警衛團站在會場門口檢查每名與會者的隨身包，確認沒有攜帶危險物品，爾後需要到登記櫃檯簽到，並領取一枚黃色貼紙，才獲准入內。

馬華三臂膀各派10代表

據悉，馬華三臂膀都各派了10名代表出席，以示支持。

惟，剛於週六舉辦“董教總擴大委員會會議”並且同樣在爪夷文課題上持反對立場的董教總並沒有委派代表出席；後者在昨天的記者會上解釋是因有要務處理，因此不克出席。

6+1項提案今呈教部

全國爪夷文大集會通過了6+1項提案，並將在明天（30日）上午11時30分前往布城提呈給教育部。

爪夷文書法行動組織秘書長阿倫多拉沙米在記者會上指出，他們希望能夠和教育部展開一場對話會，參與會議的必須涵蓋沙巴、砂拉越、馬來人、華人和印度人的代表，以便能夠探討出一個讓全民滿意的方案。

“我們的首選是通過對話會解決爪夷文的課題，倘若對話會失敗，在沒有任何其他辦法下，我們才會採取法律行動，到法庭爭取自己的權益。”

他表示，今天的集會順利召開是一個正面的徵兆，極有可能在近期內就能與教育部有對話的機會。

詢及會在何時才會將爪夷文課題訴諸法律途徑，王鴻財表示，教育部在12月5日公佈了介紹爪夷文指南，當中有三個月的上訴期，倘若這三個月內問題懸而未決，他們才會採取最後的行動，把事件帶上法庭。

“三個月期限，即是要到明年的3月後才會進一步探討有關法律的問題。”

大會六名主講人聯合提出6項議案，表達他們在爪夷文課題的立場，獲得全場一致舉手贊同，在所有六項議案通過後，他又再提出一項“秘密”提案，即呼籲擱置及重新討論爪夷文介紹。

6+1提案

1. 反對在未經討論的情況下就落實爪夷文

2. 反對在國語必修課中納入爪夷文

3. 促爪夷文學習以選修課的方式呈現

4. 促強化國語的掌握

5. 促捍衛國語法令及憲法精神

6. 促捍衛各源流學校及學習母語的權力

7. 擱置及討論爪夷文介紹

SEKAT：非反對也無關種族 要瞭解落實爪夷文議程

爪夷文書法行動組織（SEKAT）秘書長阿倫多拉沙米說，他們只想要瞭解政府落實爪夷文單元的議程，並不是反爪夷文，更無關種族課題。

他在全國爪夷文大集會上說，這個課題不是頁數的問題，而是議程，即在四年級落實爪夷文單元之後，五年級、六年級、中一又會如何。

“我們有很多有關爪夷文課題的疑問，但卻沒有獲得解答。”

阿倫多拉沙米直指教育部，為了解決問題而將這個課題視為種族課題的解決方式就已經有些錯誤，而且之前進行的會議又只是邀請特定族群，不是所有族群。“我們要如何在沒有所有族群，包括馬來人的情況下，解決這個問題？”

他強調，馬來族群不明白這個課題，就是因為他們沒有被邀請出席相關的會議。

吁教長與各族進行會議

他呼籲教育部長馬智禮針對爪夷文課題與各族進行會議，而且會議應該涉及所有5個族群，即馬來人、華人、印度人、沙巴和砂拉越人。

阿倫多拉沙米也問教育部：“為什麼教育部在尋求解決方案時，選擇用不同的方式來處理國小及國民型小學（的爪夷文課題）？”

“為什麼現在只討論國民型小學，不討論國小？”

他說，在東馬，有許多族群是在國小求學，若有關爪夷文課題的討論只涉及國民型小學而不包括國小，東馬將有許多族群都會被教導爪夷文。

“教育部也應該糾正其觀念，承認爪夷文課題與種族課題無關。”

阿倫多拉沙米指出，爪夷文若是馬來族群的文化遺產，它也將是馬來西亞人的文化遺產，身為馬來西亞人的他不會否認，可是，學習爪夷文應該作為國小、華小或淡小的一個選項，而不是逼迫學生學習。

他強調，在歷史上，爪夷文確實曾被用來書寫馬來文，然而之後已轉用羅馬字母來拼寫馬來文，憲法中也已經闡明了這點。隨著爪夷文字成為選項，它的使用已不被限制。

達祖丁為SEKAT董總發聲 “2組織爭取國人尊嚴”

大馬司法及團結行動基金會（MAJU）顧問達祖丁教授為飽受抨擊的爪夷文書法行動組織（SEKAT）還有董總發聲，他說，這兩個組織並非只為一個種族奮鬥，而是為所有馬來西亞人爭取尊嚴。

“在馬來人尊嚴大會，我們聽到他們要求學這個、學那個，要求這個、那個職位，還有要求撥款，全部只為了一個種族而已！”

“現在我要問，SEKAT還有董總，他們有要求撥款嗎？他們有要求要學這個學那個嗎？有要求職位嗎？他們只是要求自己作為馬來西亞人的尊嚴。”

他在全國爪夷文大集會上發表上述言論時，也將場內的高昂氣氛推上最高點，全場觀眾都在歡呼，拍掌聲不斷。

達祖丁坦言，他也有朋友問他：“為什麼你要在爪夷文課題上，參與華人和印度人？”

教育課綱屬於人民

他表示，他回應這位朋友說：“我是一位穆斯林，但我也是一位馬來西亞人。”

“伊斯蘭教會我，要公平對待所有人。”

“至於其他伊斯蘭組織，我不知道他們是和誰學習（伊斯蘭教義）的，我是向先知穆罕默德學習。”

他的這番話，也獲得全場的熱烈掌聲。

達祖丁表示，他希望政府搞清楚，教育課綱及課程是屬於人民的，不是屬於政府的。

他說，教育部在實行或納入一項課程時，也必須將民意納入考量。她形容，人民才是國家的主人，而不是選出來的人民代議士；人民代議士只是國家的“監護人”而已。

“我們所選出來的人，那些人民代議士必須要知道，教育課綱是我們共同擁有的，屬於人民的。”

“他們必須要瞭解，他們不是教育課綱的擁有人，而是協調人。”

達祖丁舉例，教育部也被呼籲及要求將性教育納入課綱，但由於仍有家長，也就是人民不同意，所以現在也沒有納入課綱。

另外，他也認為，若引發課題及風波，為官者不應該去找媒體發言，而是應該聯絡提出問題的組織，與他們接洽及溝通。

達祖丁開玩笑說，若他是部長或副部長，他絕對不會只是一直出文告。

他說，若他是部長，當他知道有單位提出問題，他會馬上派代表去瞭解他們的訴求，若是棘手問題，部長更應該親自會見相關單位或組織，與他們進行協調。

曾到董教總“踩場” 馬來組織率隊現身

大約在上午11時50分，現場突然出現一陣騷動，昨日到董教總“踩場”的馬來組織人民精神（Semangat Gelombang Rakyat）率領數名馬來非政府組織代表步入會場，引起眾人起身圍觀，主辦方也透過麥克風歡迎馬來同胞的蒞臨。據瞭解，該組織早在活動開始時便站在會場後方觀看，並用手機全程錄影主講人的談話，隨後主辦方挪出多餘的空位邀請他們入座。該組織主席艾莉大方表示，他們是特地趕來參加今天的大集會，因為唯有透過親自參與才能理解另一方的想法。

她讚揚，主辦方給予他們正面的回饋，而他們也同意與爪夷文書法行動組織展開一場對話會，讓雙方來一次和平的意見交流，尋求共識。

出席週日大集會的各單位代表包括維護華教聯合會主席葉新田、中國華小和尊孔華小董事長鄒壽漢、隆雪華堂會長拿督翁清玉、副總秘書楊有為、馬華總秘書拿督張盛聞、副總會長拿督斯裡姚長祿、崇文華小董事長拿督王發、社會愛心基金會主席丹斯裡彭茂燊等。

無制服警員駐守

除了身穿便服的八打靈再也警區副主任庫馬沙裡曼警監現身酒店會場，以及數名便衣警察在場內外蹲守，在晶冠酒店舉行的全國爪夷文大集會現場並沒有制服警察駐守。全國爪夷文大集會是在可容納約800人的酒店一樓的水晶宴會廳舉行，大會安排了12名志願警衛負責場維護內外的安全與秩序，而出席者必須先在宴會廳外設立的保安檢查關口檢查隨身物後才可以入內。

記者發現，酒店大門前，停了一輛車外張掛顯眼的“我們伊斯蘭信徒反對非穆斯林產品使用爪夷文”標語直幅，並印上代表伊斯蘭的清真標誌的休旅車。

與此同時，有數名交警在大會開始前在酒店外指揮交通。