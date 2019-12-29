​周世揚：勿讓問題惡化 教長應開門與華團商討











（芙蓉29日訊）羅白州議員周世揚呼籲全民教育部長馬智禮，應該打開門和華團領袖研究爪夷文的課題，以探討一個不會造成種族之間敏感的課題產生；同時，他也希望希盟領袖，尤其是行動黨領袖不要讓國家走回舊路，要敢於發聲。

他說，在希盟政府的執政下，是沒有問題不可解決，並相信只要華團理性要求對話，作為一個全民部長應該敞開心房，共同探討。所以，針對17華團促馬智禮就爪夷文課題對話交流，他樂見其成。

團結各族很重要

“團結各族人民很重要，我國人民雖有不同的種族、宗教和文化，但在希盟的領導下，是不會讓問題持續惡化，而是極力打造一個共存共榮的生活環境。”

周世揚是於昨晚代表交通部長陸兆福，為第37屆全國華人文化節熱身活動—“笑翻天”馬來西亞本土相聲大匯演致開幕詞時，如是指出。

他指出，相聲應該在大馬做到重點，無論在朝在野若有任何不達標、不在正規上的現象，都可以敢於利用相聲反映。

森華堂主席陳永明則說，根據史料記載，早在春秋戰國時期，就已經出現了“單口相聲”，後來經過不斷融合發展，相聲演變成了今日，講究說學逗唱的滑稽舞台表演形式。

他說，“相聲”是一種口技的藝術，也是一種娛樂性的聲音糢仿。表演時，語言詼諧幽默，有時也兼具諷刺戲虐，必要時，還伴有歌舞吟唱，通過這種方式，可以在溝通上畫龍點睛。

他說，“笑翻天”馬來西亞本土相聲大匯演是第37屆全國華人文化節熱身項目，獲得各界的嚮應。

籌委會主席梁丹亮感謝參與活動的演員，因為從2003年的全國華人文化節開始，森華青凡舉辦與相聲有關的活動，都獲得這班演員的支持，讓森華青至今仍能推動“相聲”文化。

參與昨晚“笑翻天”馬來西亞本土相聲大匯演的演員以及作品包括紀慶榮《萬象歸春》、紀尚肯、紀尚林《確認過眼神那是數學老師無誤》、林漢聰、陳燕洪、姚日啓《行酒令》、丘雲峰、蘇維勝《喊到橋斷掉的故事》、何佳文、蔡彌烝《相聲好聲音》、姚智祥、葉紹文《誰來逗哏》。另外，紀慶榮和蘇維勝也在雙簧緩解呈現《司馬光砸缸》。